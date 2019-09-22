MotoGP 2019
Jadwal Live MotoGP 2019 Sirkuit Aragon, Marquez Star No 1 Rossi Urutan Berapa? Balapan Dimajukan
Jadwal Live MotoGP 2019 Sirkuit Aragon, Marquez Star No 1 Rossi Urutan Berapa? Balapan Dimajukan
TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal Live MotoGP 2019 Sirkuit Aragon, Marquez Star No 1 Rossi Urutan Berapa? Balapan Dimajukan
Link Live Streaming Trans 7 MotoGP 2019 di Sirkuit Aragon: Balapan Dimulai Satu Jam Lebih Awal
Rider Repsol Honda Marc Marquez meraih pole position.
Sementara jagoan Yamaha Valentino Rossi star dari grid 6.
Balapan MotoGP Aragon 2019 kembali digelar pada akhir pekan ini di Sirkuit MotorLand, Spanyol, Minggu (22/9/2019).
Di balapan MotoGP Aragon 2019 ini, akan menjadi kesempatan bagi pebalap asal Spanyol, Marc Marquez untuk semakin mendekati gelar juara dunia.
Marc Marquez memimpin latihan bebas pertama atau FP1 mengungguli Maverick Vinales 3,31 detik.
Pada FP2, giliran Maverick Vinales memuncaki latihan bebas dengan keunggulan 0,057 detik dari Valentino Rossi yang berada di posisi kedua.
Live Streaming, Hasil FP 1, FP 2 dan Jadwal MotoGP 2019 bisa dilihat di akhir berita
Sebelumnya, Marc Marquez yang memulai balapan MotoGP San Marino 2019 dari urutan kelima, bersaing ketat dengan pebalap Yamaha Petronas, Fabio Quartararo pada lap terakhir.
|LINK Live Streaming Trans 7 MotoGP 2019 di Sirkuit Aragon: Balapan Dimulai Satu Jam Lebih Awal
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