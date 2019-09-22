MotoGP 2019

Jadwal Live MotoGP 2019 Sirkuit Aragon, Marquez Star No 1 Rossi Urutan Berapa? Balapan Dimajukan

Jadwal Live MotoGP 2019 Sirkuit Aragon, Marquez Star No 1 Rossi Urutan Berapa? Balapan Dimajukan

Jadwal Live MotoGP 2019 Sirkuit Aragon, Marquez Star No 1 Rossi Urutan Berapa? Balapan Dimajukan
twitter.com/motogp
Live Streaming MotoGP 2019 Trans 7 Aragon 

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal Live MotoGP 2019 Sirkuit Aragon, Marquez Star No 1 Rossi Urutan Berapa? Balapan Dimajukan

Link Live Streaming Trans 7 MotoGP 2019 di Sirkuit Aragon: Balapan Dimulai Satu Jam Lebih Awal

Rider Repsol Honda Marc Marquez meraih pole position.

Sementara jagoan Yamaha Valentino Rossi star dari grid 6.

Balapan MotoGP Aragon 2019 kembali digelar pada akhir pekan ini di Sirkuit MotorLand, Spanyol, Minggu (22/9/2019).

Di balapan MotoGP Aragon 2019 ini, akan menjadi kesempatan bagi pebalap asal Spanyol, Marc Marquez untuk semakin mendekati gelar juara dunia.

Marc Marquez memimpin latihan bebas pertama atau FP1 mengungguli Maverick Vinales 3,31 detik.

Pada FP2, giliran Maverick Vinales memuncaki latihan bebas dengan keunggulan 0,057 detik dari Valentino Rossi yang berada di posisi kedua.

Live Streaming, Hasil FP 1, FP 2 dan Jadwal MotoGP 2019 bisa dilihat di akhir berita

Sebelumnya, Marc Marquez yang memulai balapan MotoGP San Marino 2019 dari urutan kelima, bersaing ketat dengan pebalap Yamaha Petronas, Fabio Quartararo pada lap terakhir.

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Editor: Mansur AM
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