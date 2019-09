Hari Ketiga Tayang, Film Hayya The Power Of Love 2 Masih Diincar Penonton

Ryan (24) dan Dwi Aprianti (22) penonton Hayya: The Power of Love 2 di Bioskop XXI Mal Ratu Indah Jl Dr Ratulangi, Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tayang di bioskop mulai Kamis (19/9/2019), Hayya The Power of Love 2 masih cukup diminati masyarakat Kota Makassar.

Hayya: The Power of Love 2 merupakan sekuel dari film '212: The Power of Love'.

Film ini disutradarai oleh Jastis Arimba dan ditulis oleh Ali Eunoia.

Dibintangi oleh Fauzi Baadila, Adhin Abdul Hakim, Amna Hasanah Sahab, Meyda Sefira, Hamas Syahid, Fajar Lubis, Asma Nadia dan Ria Ricis.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (21/9/2019) di Bioskop XXI Mal Ratu Indah Jl Dr Ratulangi, Kota Makassar film kemanusian tersebut ditayangkan sebanyak lima kali dalam sehari.

Salah seorang penonton film Hayya: The Power Of Love 2 Ryan (24) asal Kabupaten Gowa mengungkapkan film tersebut cukup menarik perhatian.

“Saya tertarik awalnya hanya dari poster. Di poster itu sudah memperlihat bahwa film ini memberi pesan kemanusiaan,” katanya saat ditemui di lokasi.

Menurutnya film Hayya memberikan gambaran pada penonton bagaimana bentuk perjuangan saudara-saudara Muslim lainnya di Palestina.

Hal tersebut juga diungkapkan Dwi Aprianti (22) asal Kota Makassar.

“Trailernya cukup menarik juga. Kita harus belajar membiasakan diri menonton film yang bisa memberi pelajaran. Film Hayya menunjukkan pentingnya cinta terhadap sesama manusia, terutama di negeri Palestina yang mengalami konfik berkepanjangan,” jelasnya.