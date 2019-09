Demi Film Baru Karya Ernest, Jessica Mila Teman Dekat Al Ghazali Rela Naik 10 Kg & Badannya Kini

TRIBUN-TIMUR.COM,- Artis peran Jessica Mila (27) sukses mencuri perhatian warganet dengan perubahan penampilannya di film terbaru 'Imperfect'.

Film yang disutradarai Ernest Prakasa itu diadaptasi dari novel berjudul ‘Imperfect : A Journey To Self-Acceptance’.

Film ini menceritakan sosok bernama Rara yang bertubuh gemuk dan kerap mendapatkan body shaming.

Ernest memilih Jessica Mila sebagai peran utamanya karena menurutnya Mila sejalan dengan pesan yang ingin disampaikan oleh film ini yakni memberikan inspirasi untuk mencintai diri sendiri.

"Mila adalah salah satu orang yang ketika kami cerita idenya dia langsung believe sama betapa penting message-nya,"

"Dan willing untuk go the extra mild untuk kerja keras demi film ini dan buat gue itu penting banget,” kata Ernest di acara konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019) lalu.

Baru-baru ini Ernest merilis poster teaser film tersebut dan menampilkan peran Jessica Mila sebagai Rara.

Dalam unggahan Ernest pada akun Instagram-nya, Kamis (19/9/2019), Jessica terlihat berisi dengan rambut tebal bergelombang.