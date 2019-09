Tim Maxi Yamaha Adventure With Tribun Timur Eksplore Wisata Apparalang, Lihat Foto-foto Kerennya

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Tim Tour Maxi Yamaha Adventure 2019 with Tribun Timur mengeksplorasi objek wisata Apparalang di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, Sulsel, Kamis (19/9/2019). Objek wisata Apparalang merupakan tempat kedua setelah Mandala Ria Beach yang dikunjungi tim Tour Maxi Yamaha Adventure 2019 with Tribun Timur di kabupaten Bulukumba. Wisata Bahari ini berjarak sekitar 37,5 km dari kota Bulukumba yang memiliki hamparan tebing yang menjulang tinggi dan memiliki batu karang yang alami tetapi pantai apparalang ini tidak memiliki pesisir (Pasir Pantai). Tour Maxi Yamaha Adventure 2019 with Tribun Timur merupakan program yang bertujuan untuk eksplorasi objek wisata yang berada di Sulsel dengan menggunakan kendaraan Maxi Yamaha. Tim ini terdiri dari sejumlah konten kreator Makassar seperti Bassitoayya (Adi dan Sukri), Jade Thamrin, dan juga Super DJ (Doyok dan Jarot) serta Perwakilan Bikers Yamaha yang akrab disapa Ambi Lojoe.TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR