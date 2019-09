Kartunis Kota Daeng Ngobrol Santai Tentang Komik dan Kartun, Hadirkan Mice Cartoon

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kartunis Kota Daeng (KARAENG) mengadakan acara Ngobrol Santai tentang komik dan kartun Makassar.

Acara tersebut digelar di ruang workshop Lt. 2 Kedai Kopi Apls Ratulangi Makassar, Minggu (8/9/2019).

Dalam rilis yang Tribun Timur terima, Rabu (18/9/2019), Kartunis Kota Daeng (KARAENG) adalah sebuah komunitas atau paguyuban kartunis lokal kota Makassar yang berangkat dari hobi.

Di mana para membernya memiliki hobi dan minat menggambar kartun dan komik.

Pembina Karaeng, Irfan Arifin mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk terus menyemangati para penggemar kartun di Makassar.

"Di era milenial ini geliat Komik dan kartun Indonesia sudah mulai kembali digemari oleh masyarakat luas. Tidak usia muda, kalangan tuapun menjadi penggemar kartun dalam bentuk komik yang saat ini bukan hanya terbit dalam bentuk cetak tapi sudah terbit secara online," tutur Irfan Arifin.

Karaeng juga menghadirkan Muhammad Misrad (Mice Cartoon) sebagai salah satu tokoh kartunis Indonesia.

"Mice juga sudah lama menjadi kartunis, sudah terhitung 20 tahun . Banyak karya yang dibuat olehnya, diantaranya, Obladi Oblada Life Goes On, Indonesia Banget!, Halo Ibu… Aku Kangen, dan Mice in Zootopia," kata Irfan Arifin memaparkan.

Menurutnya, Mice banyak menggambar kartun bertema sosial berupa keluhan terhadap Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Pada acara Ngobrol Santai hari itu dihadiri oleh beberapa komunitas kreatif yang ada di Makassar.

Mice mengajak peserta untuk berkarya kartun dan komik tentang kehidupan Kota Makassar dengan mengangkat tema sederhana dari isu-isu sosial keseharian.

"Bahkan Mice menyampaikan keinginannya untuk berkolaborasi dengan Kartunis Kota Daeng (KARAENG) untuk membuat project komik mengenai Kota Makassar," jelas Irfan Arifin yang juga merupakan Dosen UNM.

