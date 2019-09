VIDEO ; Manajement Tribun Timur Ikut Rayakan HUT ke 4 Four Points Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Manajemen Tribun Timur bertandang ke Hotel Four Point by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/9/2019).

Kunjungan ini dalam rangka memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 untuk Four Point Makassar.

Ucapan ini disampaikan langsung Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur Ronald Ngantung, bersama tim Sales Marketing Tribun Timur.

Sambil membawa kue tar, kunjungan Tribun Timur diterima langsung General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana di Best Brew.

"Selamat ulang tahun ke-4 untuk Four Point Makassar," kata Ronald seraya memberikan kue tar pada , I Gede Sujana.

Ronald berharap, kerja sama yang terjalin bersama Hotel Four Point Makassar tetap terjalin.

Sementara, I Gede Sujana mengatakan, menyampaikan terima kasih kepada Manajemen Tribun Timur.

"Terima kasih, kami sangat menghargai dan semoga kerja sama terus terjalin," tuturnya.

Agar suasana HUT semakin terasa, Manajemen Tribun Timur menyanyikan lagu ucapan selamat HUT untuk Four Point.

Bagaimana suasananya, simak videonya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umaconcit

