DP All New Livina Mulai Rp 13 Jutaan di Pameran TSM

Nissan All New Livina dipajang di pameran bertajuk Ceria Bersama Nissan, di TSM, Makassar, Rabu (18/9/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Wahana Megahputera, dealer resmi Nissan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggelar pameran di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, 16-22 September 2019.

Bertajuk 'Ceria Bersama Nissan', tiga unit mobil dipajang pada pameran ini yakni All New Livina, All New Serena dan New Terra.

Salah satu yang cukup menarik minat pengunjung pameran adalah All New Livina.

Sales Head Nissan Pettarani Makassar, Ewin mengatakan All New Livina cukup sukses menarik pembeli Nissan khususnya di Kota Makassar.

Pembelian All New Livina bahkan mencapai 75 persen dari total unit Nissan yang terjual.

"Alhamdulliah sumbangsih Nissan All New Livina ini cukup besar dan diminati customer. Livina menjadi merk penjualan terbesar yang mencapai 75 persen dari total penjualan kita," kata Ewin, ditemui di acara pameran, Rabu (18/9/2019).

Ewin mengatakan cukup dengan DP Rp 13 jutaan, customer dapat memiliki All New Livina idaman mereka.

"Untuk Livina, kita ada spesial offer DP mulai Rp 13 jutaan. Selain iti ada bunga 0 persen untuk tipe tertentu," kata dia.

Lanjut Ewin, Nissan juga menyiapkan voucher OVO senilai Rp 500 ribu setjap transaksi selama pameran berlangsung.

Nissan sendiri menargetkan 40 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama pameran berlangsung.