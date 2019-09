Thareq Kemal Habibie Blak-blakan Kenapa Derita Glaukoma, Pakai Penutup Mata Bak Nick Fury Avengers

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhirnya Thareq Kemal Habibie blak-blakan kenapa derita penyakit glaukoma, kenapa pakai penutup mata bak Nick Fury di film Avengers.

Setelah lama diam, Thareq Kemal Habibie akhirnya bicara soal matanya.

Rasa penasaran publik dengan penampilan putra bungsu almarhum BJ Habibie, Thareq Kemal Habibie yang selalu memakai penutup mata bak Nick Fury' di film Avengers akhirnya terjawab sudah.

Di hadapan para pewarta yang meliput acara tahlilan di kediaman BJ Habibie, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2019), Thareq Kemal Habibie buka-bukaan alasan memakai penutup mata karena penyakit diabetes yang dideritanya.

"Sekarang once and for all, saya jelas-in di depan TV bahwa saya itu kan sebetulnya diabetes. Diabetes itu mengakibatkan saya jadi glaukoma. Glaukoma adalah di mana di mata terjadi perubahan tekanan. Kalau tekanannya membesar, ini mata kiri saya masih bagus, tekanannya kira-kira 13. Mata sini udah 25. Akibat tekanan yang tinggi itu, di bagian belakang cahaya akan masuk, itu namanya retina ya. Retina itu karena kegencet jadi sel-selnya hancur. 100 persen udah hancur. Di sini saya buka ya. Biar orang bilang saya nggak katarak atau apa," ujar suami Widya Leksmanawati tersebut.

Ia sudah mengalami gangguan mata sejak 3,5 tahun yang lalu.

Dengan mengenakan penutup mata, Thareq Kemal Habibie mengaku lebih fokus melihat dengan menggunakan satu mata.

"Cuman kalau gini saya nggak ngelihat apa-apa. Cahaya pun nggak kelihatan. Kalau saya buka gini, saya lihat kalian tuh lebih buram, nggak bisa tajam. Karena begini mungkin otak saya udah puluhan. Saya baru begini udah 3 tahun, 3,5 tahun. Saya udah terbiasa ngelihat ini. Begitu terbuka setengah kabur. Kalau ketutup begini, saya bisa fokus," kata adik kandung Ilham Akbar Habibie itu.



Jawab Kabar Hoax soal Donor Mata

Lebih lanjut, Thareq Kemal Habibie menepis kabar mendapat donor kornea.

Dia heran ada pihak yang menyebar hoax tersebut.