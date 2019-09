Jadi Trending, Ini Lirik Lagu Fear dari SEVENTEEN, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- SEVENTEEN, grup asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan Pledis Entertainment, baru saja comeback dengan merilis album terbaru bertajuk 'An Ode' dengan singel lagu 'Fear'.

Melansir dari Tribunnews Video musik lagu 'Fear' telah diunggah melalui kanal Youtube SEVENTEEN pada Senin (16/9/2019).

Video musik tersebut juga masuk ke dalam jajaran trending Youtube.

Hingga berita ini diterbitkan, Selasa (17/9/2019) lagu ini telah ditonton sebanyak 2,4 juta kali.

Sebelumnya, SEVENTEEN juga telah mengeluarkan lagu terbarunya berjudul 'HIT' pada Senin (5/8/2019) lalu.

Berikut lirik lagu SEVENTEEN Fear

neon nae gieogeul jiwoya dwae I’m poison

I know I can’t take it no more

yeongwonhan geon jeoldae eopsdan geol

almyeonseodo kkeutnael sudo eopseo Yeh

Tell me what you want

neoege naeeojugo sipdeon

maeumi nal ohiryeo deo sangcheo naego isseo

naneun wiheomhae neomu jidokhae

nae jinsimbodan nalkaroun jinsiri jungyohae

Got to get away

I can’t hesitate anymore

Everything turns gray

nan nae hwansang doryeonae domang

dogi beonjyeo gagi jeone

Got to get away

geobi na kkaeji moshae tto geojismareul hae

nae gieokmajeo muldeulgo isseo

Please baby neon naegeseo mulleoseoya hae

Someone tell me what should I do

neon nae gieogeul jiwoya dwae I’m poison

I know I can’t take it no more

i seoneul neomji moshan nareul saranghaejwo

The way I love the way I love

gyesokhae banbokhae nappeuge

saranghae Oh tto huhoehae

ireohge neoreul wiheome

nun tteuge hago sipji anha

nae dogeun pieona tongjeungeun gipeun bam

nae jinsimeun wae jinsireul oemyeonhaneun geonga

Get out of my mind

moshae gamdang nado naega geobi naseo

jinsiri nareul mukkeo nwasseo

jinsimdo muldeureoseo

gyeolguk neodo jeojeo deureo

byeonhalkka duryeowo

geobi na kkaeji moshae tto geojismareul hae

nae gieokmajeo muldeulgo isseo

Please baby neon naegeseo mulleoseoya hae

Someone tell me what should I do

neon nae gieogeul jiwoya dwae I’m poison

I know I can’t take it no more

i seoneul neomji moshan nareul saranghaejwo

The way I love the way I love

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

The way I love the way I love



gyesokhaeseo banbokdoeneun maldeul

neoro meomchwobeorin gasado

eonjenga eonjenga

This is love onmome peojin

nae modeun Fear nae sogui sangcheo

maeil naega neoro apado

The way I love the way I love

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

The way I love the way I love

Terjemahan lagu SEVENTEEN Fear

Kau harus menghapus ingatan tentang diriku, aku adalah racun

Aku tahu, aku tak bisa menahannya lagi

Tak pernah ada sesuatu yang abadi

Meski aku tahu, aku tak bisa mengakhirinya yeah

(Katakan padaku apa yang kau mau)

Aku ingin memberikannya pada dirimu

Perasaanku, sebaliknya itu malah semakin menyakitiku

Aku berbahaya, sungguh mengerikan

Kebenaran yang tajam lebih penting daripada perasaanku yang sebenarnya

Harus pergi

Aku tak bisa ragu lagi

Semuanya berubah menjadi abu-abu

Aku harus melarikan diri dari fantasiku ini

Sebelum racun ini menyebar

Harus pergi

Aku takut, aku tak bisa bangun, sekali lagi aku kembali berbohong

Bahkan pikirankupun kini telah terinfeksi

Aku mohon sayang, kau harus menjauh dariku

Seseorang beritahu aku, apa yang harus ku lakukan

Kau harus menghapus ingatan tentang diriku, aku adalah racun

Aku tahu, aku tak bisa menahannya lagi

Batas yang tak bisa ku lewati ini, cintailah aku

The way I love the way I love

Teruskanlah, kembali berulang, dengan begitu buruk

Aku mencintaimu oh aku kembali menyesalinya

Seperti ini, kau berada dalam bahaya

Aku tak ingin kau membuka matamu itu

Racunku menyebar, dan rasa sakitnya kian mendalam di saat malam

Kesungguhanku, mengapa kau abaikan kesungguhanku ini?

Enyahlah dari pikiranku

Aku tak bisa mengendalikannya, karena akupun takut adanya

Kebenaran telah mengikatku

Kebenarannya telah tercemar, pada akhirnya kaupun basah kuyup karenanya

Akankah itu berubah? Aku sungguh takut

Aku takut, aku tak bisa bangun, sekali lagi aku kembali berbohong

Bahkan pikirankupun kini telah terinfeksi

Aku mohon sayang, kau harus menjauh dariku

Seseorang beritahu aku, apa yang harus ku lakukan

Kau harus menghapus ingatan tentang diriku, aku adalah racun

Aku tahu, aku tak bisa menahannya lagi

Batas yang tak bisa ku lewati ini, cintailah aku

The way I love the way I love

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

The way I love the way I love

Teruskanlah, kata-kata yang terus berulang itu

Bahkan sebait lirik, itu terhenti karena dirimu

Suatu saat nanti, suatu saat nanti

Ini adalah cinta yang menyebar di seluruh tubuhku

Semua ketakutanku, luka di dalam hatiku

Setiap hari aku terluka karena dirimu

The way I love the way I love

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

Uh uh wuh ya ya uh uh uh

The way I love the way I love

Video:

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Download Lagu SEVENTEEN Fear, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia, https://www.tribunnews.com/seleb/2019/09/17/download-lagu-seventeen-fear-lengkap-dengan-lirik-dan-terjemahan-bahasa-indonesia.

Sumber foto: instagram @saythename_17