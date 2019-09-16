Sinopsis & Live Streaming Film Now You See Me, Dibintangi Mark Ruffalo & Dave Franco - Live TRANSTV

Film 'Now You See Me' bakal tayang Senin (16/9/2019) malam ini, mulai pukul 21.00 WIB di Live TRANSTV

Sinopsis & Live Streaming Film Now You See Me, Dibintangi Mark Ruffalo & Dave Franco - Live TRANSTV

TRIBUN-TIMUR.COM - Tayangan Bioskop TRANS TV pada Senin (16/9/2019) malam ini, bakal menayangkan Film 'Now You See Me'.

Film 'Now You See Me' bakal tayang mulai pukul 21.00 WIB di Live TRANSTV. Film thriller Amerika Serikat ini telah dirilis pada 2013 lalu.

Ada baiknya, sebelum menonton, Anda mengetahui sinopsis dari film 'Now You See Me'.

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Dikutip TribunWow.com dari Wikipedia, Senin (16/9/2019), film 'Now You See Me' disutradarai oleh Louis Leterrier.

Film 'Now You See Me' diproduksi oleh K/O Paper Products dan didistribusikan oleh Summit Entertainment.

Film berdurasi 115 menit ini dilanjutkan sekuel 'Now You See Me 2' atau 'Now You See Me Too' yang dirilis pada 2016.

Mark Ruffalo
Mark Ruffalo (instagram.com)

Film ini menceritakan tentang empat orang pesulap, J. Daniel 'Danny' Atlas, Merritt McKinney, Henley Reeves, dan Jack Wilder.

Masing-masing dari mereka diberikan selembar kartu tarot.

Kartu itu menuntun mereka pada sebuah tempat yang sama, yakni apartemen kosong di New York.

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Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: TribunWow.com
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