Sinopsis & Live Streaming Film Now You See Me, Dibintangi Mark Ruffalo & Dave Franco - Live TRANSTV
Film 'Now You See Me' bakal tayang Senin (16/9/2019) malam ini, mulai pukul 21.00 WIB di Live TRANSTV
Sinopsis & Live Streaming Film Now You See Me, Dibintangi Mark Ruffalo & Dave Franco - Live TRANSTV
TRIBUN-TIMUR.COM - Tayangan Bioskop TRANS TV pada Senin (16/9/2019) malam ini, bakal menayangkan Film 'Now You See Me'.
Film 'Now You See Me' bakal tayang mulai pukul 21.00 WIB di Live TRANSTV. Film thriller Amerika Serikat ini telah dirilis pada 2013 lalu.
Ada baiknya, sebelum menonton, Anda mengetahui sinopsis dari film 'Now You See Me'.
Baca: Hasil & Update Klasemen Liga 1 2019 Pekan 18 - Persija Minus 3 dari Persib, PSM Imbang, Arema FC?
Baca: Jadwal Liga Champions Pekan 1 - Live SCTV Dibuka Inter Milan, Dortmund vs Barcelona, Real Madrid?
Dikutip TribunWow.com dari Wikipedia, Senin (16/9/2019), film 'Now You See Me' disutradarai oleh Louis Leterrier.
Film 'Now You See Me' diproduksi oleh K/O Paper Products dan didistribusikan oleh Summit Entertainment.
Film berdurasi 115 menit ini dilanjutkan sekuel 'Now You See Me 2' atau 'Now You See Me Too' yang dirilis pada 2016.
Film ini menceritakan tentang empat orang pesulap, J. Daniel 'Danny' Atlas, Merritt McKinney, Henley Reeves, dan Jack Wilder.
Masing-masing dari mereka diberikan selembar kartu tarot.
Kartu itu menuntun mereka pada sebuah tempat yang sama, yakni apartemen kosong di New York.
|LINK Live Streaming TV Online Mola TV Watford vs Arsenal, Siaran Langsung TVRI Pukul 22.30 WIB
|SEDANG BERLANGSUNG 3 Link Live Streaming TV Online Trans7 MotoGP San Marino 2019 Sirkuit Misano
|BALAPAN BERLANGSUNG, 4 LINK LIVE STREAMING TV Online Trans7 MotoGP San Marino 2019 di Sirkuit Misano
|SEDANG BERLANGSUNG 4 Link Live Streaming Trans7 Siaran Langsung MotoGP San Marino,Nonton HP Sekarang
|SEDANG BERLANGSUNG 3 Link Live Streaming TV Online Indosiar Badak Lampung vs PSM, Akses Disini