Chord dan Lirik Lagu I Love You 3000 Cover Emma Heesters, Download dan Unduh MP3 di Sini!

TRIBUN-TIMUR.COM - Emma Heesters ternyata sudah cover lagu dari Indonesia.

sebelum mengcover lagu Andmesh Kamaleng yang berjudul Hanya Rindu atau Just Missing You.

Diketahui sebelumnya, Emma Heesters, sudah pernah mengkover lagu I Love You 3000 dari Stephanie Poetri.

Hal tersebut tampaknya membuat nama Emma Heesters semakin viral hingga akhirnya merilis lagu cover terbarunya yang berjudul Just Missing You dari coveran Hanya Rindu.

Di lagu I Love You 3000 yang dicover Emma Heesters tak kalah sukses dengan Just Missing You.

Setidaknya, sejak pertama kali dirilis pada 9 Agustus 2019, video cover I Love You 3000 yang dibawakan oleh Emma Heesters sudah ditonton lebih dari 1,8 juta views di YouTube.

Diketahui lagu I Love You 3000 merupakan sebuah lagu romantis datang dari musisi cantik Stephanie Poetri.