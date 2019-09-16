Besok, Gubernur Sulsel Lantik Wakil Bupati Barru
Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengatakan pelantikandigelar di Kantor Bupati Barru.
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dijadwalkan melantik Wakil Bupati Barru, Nasruddin AM, Selasa (17/9/19) pagi.
"Besok saya lantik Wabup Barru," kata Nurdin, Senin (16/9/2019).
Baca: Transaksi Sabu, Warga Asal Sidrap Diringkus di Lempang Barru
Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengatakan pelantikandigelar di Kantor Bupati Barru.
"Nasruddin ini sebelumnya menjabat Sekda Barru. Sekda Barru akan dijabat oleh seorang pelaksana tugas," katanya.
Informasi yang diterima Ambarala, Plt Sekda Barru akan dijabat oleh Kaharuddin sesuai surat keputusan nomor surat 800/00998/VIII/BKPSDM/2019.
Baca: BREAKING NEWS: Nasruddin Terpilih Jadi Wakil Bupati Barru
BREAKING NEWS: Nasruddin Terpilih Jadi Wakil Bupati Barru
Pemilihan Wakil Bupati (Wakil) Barru di kantor DPRD Barru, Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, telah usai digelar, Kamis (15/8/2019) sore.
Ada dua calon yang bertarung dalam perebutan kursi Wabup ini.
Calon Wabup tersebut yakni, Nasruddin (Sekda Barru) dengan nomor urut 01.
Kemudian rivalnya, Rusdi Hidayat Jufri (Plt Ketua DPC PKS) dengan nomor urut 02.
Pecahkan Rekor Muri Tarian Kolosal, Rutan Majene Gunakan Topi Daun Kelapa
Kalla Toyota Gelar Public Display di MP, Tawarkan Free Angsuran Dua Bulan
DPRD Wacanakan Hak Angket 1.073 Pejabat Makassar
Detik-detik Siswa SMA Banting Helm & Tantang Polisi karena Menolak Ditilang, Cek Video Viralnya
Pemilihan diikuti oleh anggota DPRD Barru.
|Tinggalkan Sulsel, Irjen Hamidin: Saya Bahagia
|Gubernur Nurdin Abdullah Pastikan Evaluasi Pejabat, Ini Jadwalnya
|Lima Kadernya Terpilih di DPRD, Ini Pesan Ketua PKB Barru
|Satu Polisi Jadi Korban Demonstrasi di Kantor Gubernur Sulsel
|Minta BPJS Dibubarkan, Ratusan Mahasiswa Blokade Jalan depan Kantor Gubernur Sulsel