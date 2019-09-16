Besok, Gubernur Sulsel Lantik Wakil Bupati Barru

Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengatakan pelantikandigelar di Kantor Bupati Barru.

Besok, Gubernur Sulsel Lantik Wakil Bupati Barru
HANDOVER
Sekretaris Daerah (Sekda) Barru Ir Nasruddin AM (batik coklat) resmi dilantik sebagai sekertaris umum Forum Sekertaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) untuk Komisariat Sulawesi Selatan (Sulsel untuk periode 2018-2021. 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dijadwalkan melantik Wakil Bupati Barru, Nasruddin AM, Selasa (17/9/19) pagi.

"Besok saya lantik Wabup Barru," kata Nurdin, Senin (16/9/2019).

Baca: Transaksi Sabu, Warga Asal Sidrap Diringkus di Lempang Barru

Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengatakan pelantikandigelar di Kantor Bupati Barru.

"Nasruddin ini sebelumnya menjabat Sekda Barru. Sekda Barru akan dijabat oleh seorang pelaksana tugas," katanya.

Informasi yang diterima Ambarala, Plt Sekda Barru akan dijabat oleh Kaharuddin sesuai surat keputusan nomor surat 800/00998/VIII/BKPSDM/2019.

Baca: BREAKING NEWS: Nasruddin Terpilih Jadi Wakil Bupati Barru

BREAKING NEWS: Nasruddin Terpilih Jadi Wakil Bupati Barru

 Pemilihan Wakil Bupati (Wakil) Barru di kantor DPRD Barru, Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, telah usai digelar, Kamis (15/8/2019) sore.

Ada dua calon yang bertarung dalam perebutan kursi Wabup ini.

Calon Wabup tersebut yakni, Nasruddin (Sekda Barru) dengan nomor urut 01.

Kemudian rivalnya, Rusdi Hidayat Jufri (Plt Ketua DPC PKS) dengan nomor urut 02.

Pecahkan Rekor Muri Tarian Kolosal, Rutan Majene Gunakan Topi Daun Kelapa

Kalla Toyota Gelar Public Display di MP, Tawarkan Free Angsuran Dua Bulan

DPRD Wacanakan Hak Angket 1.073 Pejabat Makassar

Detik-detik Siswa SMA Banting Helm & Tantang Polisi karena Menolak Ditilang, Cek Video Viralnya

Pemilihan diikuti oleh anggota DPRD Barru.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Gubernur Sulsel
Sulsel
Wakil Bupati Barru
Wabup Barru
Nasruddin AM
HM Nurdin Abdullah
Barru
Baca Juga
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
Video Pilihan
whatsapp share top ten article
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan