Video Klipnya Raffi Ahmad Nyaris Dicium Tyas Mirasih, Ini Lirik Lagu Kasih Jangan Kau Pergi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Label musik yang dimiliki pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rans Music kembali menggarap lagu era-90an.

Kali ini, lagu berjudul Kasih Jangan Kau Pergi direcycle dengan musik terbaru.

Melibatkan Band Bunga yang menyanyikan kembali single hitsnya bersama Ayushita Nugraha.

Dilansir dari Tribun Style, lagu 'Kasih Jangan Kau Pergi' ini pernah dinyanyikan secara resmi oleh Yoda jebolan Indonesian Idol.

Selain itu juga pernah dinyanyikan oleh Yura Yunita dalam versi jazz.

Kini Lagu Kasih Jangan Kau Pergi kembali dinyanyikan ulang oleh Bunga Band featuring Ayushita.

Band Bunga menyanyikan kembali single hitsnya bersama Ayushita Nugraha setelah berkarya dibawah naungan RANS Music, label musik yang dimiliki pasangan selebritas Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Band Element Reunion.

Yang menarik, dalam video klip dari lagu 'Kasih Jangan Kau Pergi' ini dibintangi oleh Raffi Ahmad dan Tyas Mirasih.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad dan Tyas Mirasih pernah berpacaran sebelum akhirnya mereka menikah dengan pasangan masing-masing.

Video klip:

Berikut lirik dan kunci (chord) gitar lagu 'Kasih Jangan Kau Pergi' - Bunga x Ayusitha:

Intro: G D Em C7

G D

Wajahmu selalu terbayang

Em

Dalam setiap angan

C7

Yang tak pernah hilang

G

Walau sekejap

G D

Ingin slalu dekat denganmu

Em

Enggan hati berpisah

C7

Larut dalam dekapanmu

G D Em C7

Setiap saat......setiap saat

G D

Reff : Oh kasih, janganlah pergi

Em C7

Tetaplah kau slalu di sini

G D

Jangan biarkan diriku sendiri

C

Larut di dalam sepi

Kembali ke : Reff

Int : G D Em C7

G D

Peluklah dalam belaianmu

Em

Tiada pernah ku lepas

C7

Biarlah dirimu ku manja

G

Dalam pelukan

G D

Gemulai setiap gerakkanmu

Em

Membuatku slalu rindu

C7

Ku kecup lembut bibirmu

G

Ku sayang padamu

D Em C7

Ku sayang padamu

Kembali ke : Reff

Int: G D Em C7

Kembali ke : Reff

Keterangan Lagu:

Kiskenda Production

Producer : Dian “rockboyz” Effendy

Creative Consultant : Raiden Soedjono

Film Director : Randy Tito

Director of Photography : Rangga Kusmalendra

Gaffer : Wan Black

1st AC : A Bagus W

Gimbal Operator : Imron

Camera Guard : Iwan & Andreas

Art Director : Ryan Messy and team

Wardrobe Stylist : Wandahara

Tyas Mirasih Makeup : @wulanwidianto

Tyas Mirasih Hairdo : @kikinisamakeup

Editor : Devri Dinarto

Colorist : Devri Dinarto

Thanks to Brainbox Equipment & Putra Mandala Production

Performed by : BUNGA x AYUSHITA

Produced /Arrangement/Guitars: Nikita Dompas

Piano, Hammond: Yoseph Sitompul

BAcking Vocal: Ranya BAdudu, Bowo Soulful

Music Recorded at JBRC

Vocal Recorded at Rans Music Studio by : Qinoi

Vocal Directed by : bowo soulful

Mixed by : Rayendra Sunito

Mastered by : Dimas Pradipta

Lyric Video by :

Video Editor :

Gada Tahier / @gada_tahier

Videographer :

Gada Tahier

Dinno Alshan / @dinnotaruprajoko

Footages : Muhamad.Noor / @djiduth_id