Dibawakan Caludia Emmanuela Santoso Hingga Jadi Trending, Ini Lirik dan Chord Lagu Never Enough

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Masih ingat dengan lagu Never Enough OST The Greatest Showman?

Ya lagu tersebut kembali menjadi perhatian publik.

Seperti diketahui lagu tersebut merupakan soundtrack dari film The Greatest Showman.

Lagu itu dibawakan oleh Caludia Emmanuela Santoso.

Bukan hanya tentang lagunya melainkan sang penyanyi yang kini jadi sorotan setelah penampilan memukaunya di The Voice Jerman, pukau juri hingga artis Indonesia.

Nama Claudia Emmanuela Santoso menarik perhatian publik.

Gadis asal Cirebon, Jawa Barat ini sudah membuat empat juri The Voice Germany beri standing ovation.

Aksi Claudia yang membanggakan tersebut membuat warga Indonesia tertarik dan membuat video penampilan Claudia kini trending YouTube Indonesia.

Pada Minggu (15/9/2019) video penampilan Claudia hampir mencapai 2 juta views.

Berikut lagu Never Enough dilansir dari Tribun Style:

Penyanyi Asli: Loren Allred

[Verse]

G D Em C

I'm trying to hold my breath

Am C G

Let it stay this way

D

Can't let this moment end

G D Em

You set off a dream with me

C G

Getting louder now

D

Can you hear it echoing?

Em

Take my hand

C G

Will you share this with me?

D

'Cause darling without you



[Chorus: Loren Allred:]

G

All the shine of a thousand spotlights

D

All the stars we steal from the night-sky

Am Em

Will never be enough

C

Never be enough

G

Towers of gold are still too little

D

These hands could hold the world but it'll

Am Em

Never be enough

C

Never be enough



[Post-Chorus: Loren Allred:]

C

For me

G

Never, never

D

Never, never

Em C

Never, for me

For me

G

Never enough

D

Never enough

Em

Never enough

C

For me

For me

For me



[Chorus: Loren Allred]

G

All the shine of a thousand spotlights

D

All the stars we steal from the nightsky

Am Em

Will never be enough

C

Never be enough

G

Towers of gold are still too little

D

These hands could hold the world but it'll

Am Em

Never be enough

C

Never be enough



[Post-Chorus: Loren Allred]

C

For me

G

Never, never

D

Never, never

Em C

Never, for me

For me

G

Never enough

Never, never

D

Never enough

Never, never

Em

Never enough

C

For me

For me

For me



[Outro: Loren Allred]

G

For me

Sumber berita: https://www.tribunnews.com/seleb/2019/09/15/trending-gadis-asal-cirebon-claudia-emmanuela-pukau-juri-the-voice-jerman-dulu-peserta-mamamia?page=all

Foto: Capture youtube