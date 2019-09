Wuling Pajang SUV Teranyarnya Almaz di GIIAS Makassar, Ini Promo Mengiurkannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar sudah memasuki hari keempat pelaksanaan, Sabtu (14/9/2019). Digelar di Celebes Convention Center (CCC), pameran otomotif ini rencananya akan berakhir, Minggu (15/9/2019).

Wuling Motors (Wuling) bekerja sama dengan Kumala Group, selaku mitra diler Wuling di Sulawesi turut berpartisipasi dalam ajang pameran otomotif tersebut

Selama GIIAS berlangsung, Wuling menampilkan tiga unit display. Smart Technology SUV Almaz, Cortez CT The New Advanced MPV yang berada di segmen Medium MPV dan Confero S The Real Spacious Family MPV yang merupakan MPV andalan Wuling.

Ketiga unit menempati booth A di atas area seluas 208 meter persegi.

Direktur Sales Kumala Group, Stanislaus Sutandy mengatakan dalam keikutsertaan kali ini, perusahaan mengusung tema World of Wuling.

"Dimana kami membawa lengkap produk andalan dari Wuling Motors dan juga penawaran khusus bagi para pengunjung," ujar Stanislaus via pesan WhatsApp, Sabtu (14/9/2019).

"Kami turut menghadirkan Wuling Almaz yang dilengkapi dengan inovasi Wuling Indonesian Command (WIND),” jelasnya menambahkan.

WIND merupakan voice comman canggih berbahasa Indonesia yang terintegrasi dengan fitur berkendara pada Almaz yang membentuk smart ecosystem.

Teknologi ini memungkinkan pengguna menyalakan, mematikan, atau mengoperasikan beragam fitur kendaraan, mulai dari pendingin udara, jendela, hingga panoramic sunroof dengan suara saja.