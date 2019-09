Beli Kipas Stand di Lotte Mart, Hemat hingga Rp 100 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berbagai penawaran menarik dihadirkan di outlet Lotte Mart Mal Panakkukang (MP) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (14/9/2019) sejumlah perlengkapan rumah turun harga.

Mulai dari, Save L Soft Pack 4x200's Rp 39.900, Choice L Spin Mop Rp 119 ribu.

Borong yuk, 3M Paket Sapu Plus Pengki Rp 192.800 sisa Rp 129 ribu per unit. Lock N Lock All Item Rp 99 ribu sisa Rp 79.200.

Kipas Cosmos Stand Fan Rp 399 ribu sisa Rp 299 ribu.

Pembelian sendok atau garpu enam picis per set dari 69.900 sisa Rp 49.900, gratis satu bebas memilih item.

Aneka buah juga turun, Mangga Harum Manis 100 gram Rp 3.250 sisa Rp 2.450.

Bombay Super 100 gram Rp 2.290 sisa Rp 1.590. Anggur Red Globe 100 gram Rp 3.490 sisa Rp 2.790.

Ayam Broiler Segar 100 gram Rp 3.990 sisa Rp 2.990. Udang Vanamae AK 60-70 100 gram Rp 9.980 sisa Rp 6.480.