VIDEO: Ini Motor Honda Dipamerkan di GIIAS Makassar 2019, Ada Si Monkey, Harganya?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM) main dealer sepeda motor Honda di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Ambon ikut ambil bagian pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 Makassar di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, hingga Minggu (15/9/2019).

Manager Marketing AMM untuk wilayah Sulsel dan Sulbar Gangga Nanda Adi mengatakan, pada GIIAS kali ini, untuk pertama kalinya memajang Big Bike Honda X-ADV 750cc, CB 650 R Neo Sport Cafe serta motor premium Honda Monkey dan Supercub C125.

"Hari pertama keempat motor tersebut paling banyak dilirik dan ditanya infonya oleh pengunjung. Utamanya Honda Monkey, tampilannya yang mini nan premium jadi rebutan foto," kata Gangga.

Selain keempatnyaunit teranyar, AMM juga memajang jajaran sepeda motor terbaik Honda seperti CBR 1000 SP, Africa Twin, Forza 250, Supercub C125, CBR 250, ADV 150, Vario150, Genio, dan PCX 150.

"Tak ada target penjualan. Kami ingin menguatkan brand saja di GIIAS kali ini,. By the way, harga OTR Makassar Honda Monkey Rp 66 juta, kalau X-ADV 750cc dibanderol Rp 452 juta," jelas Gangga.

Seperti apa suasana booth Astra Honda Motor? Yuk nonton videonya.

GIIAS Makassar, Pertama Kalinya X-ADV dan Honda Monkey Mejeng di Indonesia Timur

GIAS Makassar, Pertama Kalinya X-ADV dan Honda Monkey Mejeng di Indonesia Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM) main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Ambon ikut ambil bagian pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 Makassar di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, (11-15/9/2019).

Spesialnya, pada GIIAS kali ini, untuk pertama kalinya produk sepeda motor Big Bike Honda X-ADV 750cc, CB 650 R Neo Sport Cafe serta motor premium Honda Monkey dan Supercub C125 mejeng di Indonesia Timur tepatnya di GIIAS Makassar 2019.