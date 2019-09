Tri Rismaharini Bikin Netizen Malaysia Ketakutan:

Sebut Akan Jadi Presiden Indonesia

Gantikan Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kini tengah ramai diperbincangkan Warganet.

Kali ini bukan lagi warganet Indonesia, melainkan Warganet Malaysia.

Dalam unggahan viral di akun Twitter @datukhensem, Kamis (12/9/2019), disebutkan bahwa jika Tri Rismaharini menjadi Presiden Indonesia selanjutnya, maka negara-negara Asean lain bakal habis.

Sebab, menurut akun tersebut, hal itu bisa dilihat dari bagaimana Tri Rismaharini membangun Kota Surabaya.

"Kalau Tri Rismaharini jadi next Presiden Indonesia selepas Jokowi, game over lah negara-negara Asean lain. Tengok lah how dia transform Surabya. Dahlah garang nak mati," tulis akun Twitter @datukhensem seperti yang dikutip GridHot.ID.

Akun Twitter @datukhense menyebut, Kota Surabaya berubah menjadi bersih dan teratur semenjak dipimpin oleh Tri Rismaharini.

"Sapa yang pernah pegi Surabaya sebelum Risma jadi Mayor, then selepas dia jadi Mayor jauh gila beza. Surabaya now bersih and teratur," ungkapnya.