Foto Xanana Gusmao Cium Kening Habibie Viral, Siapa Dia? Ini Profilnya

Sebuah video kedekatan BJ Habibie dan Xanana Gusmao tersebar di media sosial.

Melansir dari Warta Kota video itu menunjukkan Xanana Gusmao yang datang menjenguk BJ Habibie di kala sakit.

Saat dijenguk Xanana, BJ Habibie tampak masih bisa berkomunikasi.

BJ Habibie terbaring di tempat tidurnya terbalut selimut, Xanana duduk di sebelah, menepuk dada BJ Habibie, lalu mencium kening BJ Habibie. Mereka lalu berpelukan.

Ketika BJ Habibie meninggal dunia, tokoh Timor Leste itu mengirimkan karangan bunga turut berbelasungkawa.

Ketika BJ Habibie meninggal dunia, tokoh Timor Leste itu mengirimkan karangan bunga turut berbelasungkawa.

Tulisannya :

PROFOUN CONDOLENCES

With Hearthfelt sympathy For The Loss of Big Brother President BJ Habibie.

Timorese People Will Remember You Forever