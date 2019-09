Putri Pariwisata Sulsel Terpilih Jadi Putri Kopi Indonesia 2019

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Putri Pariwisata Sulawesi Selatan (Sulsel), Adila Amalia Irvan (22) terpilih menjadi Putri Kopi Indonesia 2019. Ia juga meraih top 5 social media darling Putri Pariwisata Indonesia 2019.

Prestasi itu diraih pada ajang grand final Putri Pariwisata Indonesia 2019 di Gedung Auditorium TVRI, Senayan, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/9/2019).

Putri pasangan Irvan dan Nurmala Pagalla asal Sorowako, Luwu Timur ini bersaing dengan 25 peserta dari beberapa provinsi di Indonesia.

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Luwu Timur, Hamris Darwis bangga atas prestasi yang diraih Adila pada ajang itu.

Menurutnya, apa yang sudah diraih Adilla bisa menjadi contoh anak-anak muda yang lain untuk meraih prestasi.

"Semoga Adilla bisa berkontribusi mempromosikan kopi di Sulsel bersama semua pihak termasuk Kementerian Pariwisata," kata Hamris kepada TribunLutim.com, Rabu (11/9/2019).

Pemilihan Putri Pariwisata 2019 dilaksanakan Yayasan Eljohn Pageant bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Penilaian dimulai dengan talent show, kemudian photoshoot national costume dan evening gown, pembekalan.

Selain itu, parade national costume, deep interview one on one dan juga deep interview five on one, kemudian grandfinal.

Adapun dewan juri pada grand final pemilihan Putri Pariwisata 2019 adalah tenaga ahli COE Kementerian Pariwisata, Esthy Reko Astuti, Founder dan Direktur London School Public Relation, Prita Kemal Gani.