TRIBUN-TIMUR.COM - ILC TV One tadi malam, Fahri Hamzah singgung Presiden Jokowi & Kritik KPK Lihat Reaksi Jubir Febri Diansyah

Program talkshow ILC TV One tadi malam berlangsung seru.

Presiden ILC TV One Karni Ilyas memilih topik KPK Diperkuat atau Diperlemah.

Salah satu narasumber yang vokal memberi masukan kritis ke KPK adalah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menceritakan pengalamannya empat kali ikut rapat konsultasi dengan Presiden terkait KPK.

"Saya ikut rapat konsultasi dengan Presiden sekitar empat kali khusus tentang UU KPK. Saya mencoba mendalami perasaan Presiden terhadap KPK. Karena KPK sering juga punya perasaann tertentu," kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah juga memberi contoh anomali ketika Presiden di luar negeri mengajak investor "Come to my country to invest".

"Tapi di dalam negeri KPK menangkap sana-sini, bagaimana mungkin investor mau datang kalau pikirannya di sini banyak maling," kata Fahri Hamzah.

Di layar TV, Jubir KPK Febri Diansyah tampak serius menyimak Fahri Hamzah dan sesekali mencatat.

Fahri Hamzah juga dengan nada emosional meminta KPK Jangan Dibiarkan Jadi 'Public Hero'