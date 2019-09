Bawa Pulang Mobil Hanya Rp 3 Jutaan di Kalla Toyota Sale

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota fouder dealer Toyota di Sulawesi Selatan, Barat, Tengah dan Tenggara kembali menggelar Kalla Toyota Semua Lebih Mudah (Sale) di Mall Phinisi Point Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, (11-15/9/2019).

Pada Sale kali ini, Kalla Toyota hadir lebih dekat dengan menampilkan deretan unit Toyota unggulan di kelasnya.

Sebut saja New Agya, New Yaris, New Vios, New Avanza, New Sienta, New Camry, New Rush, New Aplhard dan unit Toyota lainnya akan hadir di Kalla Toyota SALE kali ini.

Tidak hanya itu, manajemen Kalla juga menawarkan berbagai program menarik yang memudahkan pelanggan dalam memilih mobil impian.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin mengatakan, Kalla Toyota SALE kali ini juga hadir memberikan pengalaman menarik bagi pelanggan bersama kerabat dan keluarga.

“Kami berharap Kalla Toyota SALE kali ini menjadi solusi kebutuhan pelanggan untuk memiliki kendaraan impian yang berkualitas, dan dengan program yang menguntungkan. Kapan lagi membawa pulang Toyota hanya dengan DP Rp 3 jutaan,” ujarnya.

Program tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memenuhi kebutuhan berkendaranya.



"Berbagai kemudahan Kalla Toyota tawarkan kepada masyarakat seperti DP (uang muka) yang sangat ringan," katanya.

Kalla Toyota juga memberikan layanan purnajual yang memanjakan unit Toyota andalan pelanggan.

"Kami juga memberi kemudahan untuk trade in yang dapat dinikmati di gelaran Kalla Toyota SALE kali ini," ujarnya.

