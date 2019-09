49 Tahun Bukopin, Karyawan Silaturahmi di TSM Theme Park Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan karyawan-karyawati Bank Bukopin Cabang Makassar dan Parepare tumpah rua di Theme Park Trans Studio Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Sabtu (7/10/2019) lalu.

Hadirnya karyawan di TS Theme Park masih dalam rangkaian HUT Bank Bukopin ke-49.

Dimana perusahaan menggelar Family Gathering yang dirangkaian dengan Eksperiental Learning hingga launching visi dan misi serta corporate culture terbaru Bank Bukopin.

"Visi kami menjadi lembaga keuangan pilihan utama di Indonesia. Misi kami memahami dan memberi solusi kepada nasabah, kata Manager Kredit Konsumer Bank Bukopin Cabang Makassar, Hadriyati Yusuf dalam rilisnya, Selasa (10/9/2019).

Visi dan misi ini perlu didukung dan diimplementasikan melalui nilai-nilai budaya perusahaan (values)

yang mudah dipahami dan menjadi bagian sehari-hari dari aktifitas seluruh karyawan.

Pemukulan gendang dilakukan oleh Direktur Keuangan Rachmat Kaimuddin, Dirrektur Kepatuhan Hari Wurianto, GM Regiinal V Darmanto, Kadiv Benny, Branch Manager Sugianto dan Herlin P. Syukur.

"Itu merupakan simbolis diluncurkannya Budaya perusahaan terbaru I CAN yang merupakan singkatan dari Integrity, Competen, Care, Acountable dan Never Give Up yang terkandung nilai-nilai dan prilaku positif yang harus dijalankan oleh setiap karyawan," ujarnya.

Memasuki usia yang ke-49 tahun, membuat perusahaan menjadikannya salah satu momen penting bagi Bank Bukopin untuk memasuki Golden Anniversary.

"Usia yang tidak sedikit, usia yang sangat matang. Sudah sangat banyak pasang surut yang dilalui, sudah sangat banyak cobaan dan rintangan yang pernah dihadapi," ujar Yatie sapaannya.

Semua itu menjadikan Bank Bukopin semakin kuat, dan teruji.