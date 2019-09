Tayang 19 September 2019, Ini Sinopsis Hayya: The Power of Love 2, Angkat Kisah Kemanusiaan

Hayya: The Power of Love 2

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Film layar lebar, Hayya: The Power of Love 2 dijadwalkan tayang pada 19 September 2019 di bioskop tanah air.

Melansir dari Kompas.com film Hayya: The Power of Love 2 akan menampilkan cerita yang penuh makna tersirat.

"Film ini mengangkat masalah-masalah kemanusiaan," kata produser eksekutif Erick Yusuf dalam jumpa pers di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu sore (8/9/2019).

Sisi kemanusiaan yang diangkat, kata Erick, adalah bagaimana konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel banyak menimbulkan korban jiwa.

Banyak anak korban perang yang menjadi yatim-piatu dan mereka harus tinggal di kemah-kemah pengungsian.

"Saya berharap semua manusia peduli terhadap manusia lainnya," kata Erick.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh produser Oki Setiana Dewi. Menurut dia, penyampaian melalui sebuah film akan lebih mudah diterima oleh masyarakat terkait konflik kemanusiaan ini.

"Saya bahagia dengan semua yang mempunyai visi dan misi yang sama. Film ini ingin menyampaikan sebuah pesan, kekuatan cinta, membuat orang-orang sadar gimana memberikan perhatian lebih," kata Oki.

Hayya: The Power of Love 2 merupakan sekuel film 212: The Power of Love. Film ini dibintangi oleh Fauzi Baadila, Adhin Abdul Hakim, Meyda Sefira, Ria Ricis, Hamas Syahid, dan sejumlah pemain lainnya.

Film ini melanjutkan kisah Rahmat yang diperankan oleh Fauzi Baadilla.