Daihatsu Ikutan GIIAS Makassar, Pacu Penjualan Terios

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) ikut ambil bagian pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar.

Rencananya, pameran otomotif tahunan ini digelar di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar selama lima hari, mulai (11-15/9/2019) mendatang.

Kepala AI-DSO Cabang Makassar, Dodik Priambodo mengatakan, dealer akan menurunkan seluruh produk penumpang.

"Kami akan turunkan, All New Terios, Grand New Xenia, Sigra, Ayla, hingga Sirion," kata Dodik yang ditemui belum lama ini.

Menurutnya, pada GIIAS Makassar tahun ini, perusahaan ditarget menghimpun 120 surat pemesanan kendaraan (SPK).

"Namun soal unit, kita ingin pacu penjualan All New Terios di segmen SUV Medium," katanya.

Bila selama ini terkendala unit, perusahaan mengklaim, Terios saat ini ready stok.

"Selama inikan inden bisa sampai bulanan. Nah awal September unit ready. Bagi yang berminat silakan SPK," ujarnya.

Promo pun disiapkan AI-DSO Cabang Makassar pada GIIAS Makassar 2019. Tidak lain untuk erangsang penjualan saat pameran

"Secara detail masih kita ramu. Jelang pembukaan kita akan infokan," ujar Dodik.