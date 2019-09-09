50 Legislator DPRD Makassar Resmi Dilantik, Berikut Nama-Nama Petahana dan Pendatang Baru

50 Legislator DPRD Makassar Resmi Dilantik, Berikut Nama-Nama Petahana dan Pendatang Baru

50 Legislator DPRD Makassar Resmi Dilantik, Berikut Nama-Nama Petahana dan Pendatang Baru
TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Pelantikan dan pengambilan sumpah 50 anggota DPRD Makassar terpilih di ruang paripurna, lantai III, gedung Parlemen Makassar, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (9/9/2019). 

50 Legislator DPRD Makassar Resmi Dilantik, Berikut Nama-Nama Petahana dan Pendatang Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar periode 2019-2024 mendatang dilantik dan diambil sumpahnya, Senin (9/9/2019).

Pelantikan dan pengambilan sumpah 50 anggota Legislatif terpilih tersebut digelar di ruang paripurna, lantai III, gedung DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar.

Mereka disumpah tepat pukul 11.11 wita. 50 legislator terpilih diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar.

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Berikut nama-nama 50 anggota DPRD Kota Makassar terpilih:

dapil I
petahana
*Irwan Djafar (Nasdem) 1972
*Eric Horas (Gerindra) 1983
*Fasruddin Rusli (PPP) 1974
*Zaenal Dg Beta (PAN) 1958
pendatang baru
*Apiaty Amin Syam (Golkar) 1953
*Rezki (Demokrat) 1972
*Andi Suhada Sappaile (PDIP) 1967
*Muchlis A Misbah (Hanura) 1970
*Anwar Faruq (PKS) 1974

dapil II
* Rudianto Lallo (Nasdem) 1983
* Fatma Wahyuddin (Demokrat) 1979
*Abdul Wahab Tahir (Golkar) 1970
*Andi Pahlevi (Gerindra)
*William (PDIP)
* HM Yunus HJ (Hanura)
pendatang baru
*Ray Suryadi Arsyad (Demokrat)
*Rahmat Taqwa Qurasy (PPP)
*Andi Astiah (PKS)
*Sahruddin Said (PAN)

Dapil III
petahana
*Mario David (Nasdem)
*Abdul Wahid (PPP
*Abdi Asmara (Demokrat)
*Sangkala Saddiko (PAN)
pendatang baru
*Galmerrya Kondorura (PDIP)
*Andi Suharmika (Golkar)
*Nunung Dasniar (Gerindra)
*Al Hidayat Syamsu (PDIP)
*M Yahya (Nasdem)
*Syamsuddi Raga (Perindo)
*Andi Hadi Ibrahim Baso (PKS)

dapil IV
petahana
*Supratman (Nasdem)
*Hamzah Hamid (PAN)
*Abdul Azis Namu (PPP)
*Kasrudi (Gerindra)
*Adi Rasyid Ali (Demokrat)
*Mesakh R Rantepadang (PDIP) 1974
pendatang baru
*Nurhaldin Nurdin Halid (Golkar)
*Azwar ST (PKS)
*Muhammad Nasir R (Berkarya)
*Imam Muzakkar (PKB)

dapil V
*Yeni Rahman (PKS)
*Hasanuddin Leo (PAN)
pendatang baru
*Nurul Hidayat (Golkar)
*Arifin Dg Kulle (Demokrat)
*Muliati Mastura (PPP)
*Ari Ashari Ilham (Nasdem)
*Budi Hastuti (Gerindra)
*Kartini (Perindo)
*Wahyuddin Arifin (Hanura)

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Tags
DPRD Makassar
Pengadilan Negeri Makassar
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
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