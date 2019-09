Camila Cabello Launching Liar, Ini Video Musik dan Liriknya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Baru saja dirilis, video lagu terbaru Camila Cabello telah dilihat hingga jutaan kali di YouTube.

Tepatnya, lebih dari 4,2 juta views hingga berita ini diterbitkan, Minggu (8/9/2019).

Seperti diketahui audio yang diunggah di youtube tersebut memiliki cover Camila Cabello yang mengenakan sayap bak seorang malaikat.

Dilansir dari Tribun Style, Camila Cabello merilis lagu berjudul Liar yang tergabung dalam album Romance (2019).

Audio klip resmi lagu Liar - Camila Cabello dirilis melalui kanal YouTube Camila Cabello pada Kamis (5/9/2019).

Sehari dirilis lagu Liar - Camila Cabello telah ditonton lebih dari 3,6 juta views dan lebih dari 299 ribu likes.

Nama Camila Cabello semakin melambung setelah berduet dengan Shawn Mendes dengan lagu berjudul Senorita.

Pemilik nama Karla Camila Cabello Estrabao tersebut merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Kuba, Amerika Serikat.

Lirik dan terjemahan Indonesia Lagu Liar - Camila Cabello

Tentang Lagu:

Judul Lagu: Liar

Artis: Camila Cabello

[Verse 1]

I don't care if you're here

Aku tak peduli apabila kau di sini

Or if you're not alone

Ataupun bila kau tak sendiri

I don't care, it's been too long

Aku tak peduli, ini sudah terlalu lama

It's kinda like we didn't happen

Seperti tak ada yang terjadi di antara kita

The way that your lips move

Cara bibirmu bergerak

The way you whisper slow

Caramu berbisik pelan

I don't care, it's good as gone (uh)

Aku tak peduli, lebih baik itu hilang

[Pre-Chorus]

I said I won't lose control, I don't want it (ooh)

Kubilang aku tak akan hilang kendali, aku tak menginginkannya

I said I won't get too close, but I can't stop it

Kubilang aku tak akan mendekat, namun aku tak bisa berhenti

[Chorus]

Oh no, there you go, making me a liar

Oh tidak, kau membuatku menjadi munafik

Got me begging you for more

Membuatku memohon kepadamu

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh tidak, aku mulau menyalakan api

Oh no, no (oh no)

Oh no, there you go, you're making me a liar

Oh tidak, kau membuatku menjadi munafik

I kinda like it though

Aku lumayan menyukainya

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh tidak, aku mulai menyalakan api

Oh no, no (ooh)



[Verse 2]

You're watching, I feel it (hey)

Kau memperhatikanku, aku merasakannya

I know I shouldn't stare (yeah, yeah)

Aku tak seharusnya menatapmu

I picture your hands on me (I think I wanna let it happen)

Aku membayangkan tanganmu menyentuhku (aku pikir aku menginginkannya)

But what if, you kiss me? (Yeah)

Tapi bagaimana kalau kau menciumku?

And what if, I like it?

Dan bagaimana kalau aku menyukainya?

And no one sees it

Dan tak ada seorangpun yang melihat

[Pre-Chorus]

I said I won't lose control, I don't want it (ooh)

Kubilang aku tak akan hilang kendali, aku tak menginginkannya

I said I won't get too close, but I can't stop it (no)

Kubilang aku tak akan mendekat, namun aku tak bisa berhenti

[Chorus]

Oh no, there you go, making me a liar

Oh tidak, kau membuatku menjadi munafik

Got me begging you for more

Membuatku memohon kepadamu

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh tidak, aku mulai menyalakan api

Oh no, no (oh no)

Oh no, there you go, you're making me a liar

Oh tidak, kau membuatku menjadi munafik

I kinda like it though

Aku lumayan menyukainya

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh tidak, aku mulai menyalakan api

Oh no, no (ooh)

[Post-Chorus]

Oh no, no, no

Yeah, don't struggle, no, no

Jangan berjuang

Startin' up a fire

Mulai menyalakan api

[Bridge]

I don't believe myself when I

Aku tak percaya saat aku

Say that I don't need you, oh

Mengatakan tak membutuhkanmu

I don't believe myself when I say it

Aku tak percaya dengan diriku sendiri saat aku mengatakannya

So, don't believe me

Jadi, jangan percaya denganku

[Chorus]

Oh no, there you go, making me a liar

Oh tidak, kau membuatku menjadi munafik

Got me begging you for more

Membuatku memohon kepadamu

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh tidak, aku mulai menyalakan api

Oh no, no (oh no)

Oh no, there you go, you're making me a liar

Oh tidak, kau membuatku menjadi munafik

I kinda like it though

Aku lumayan menyukainya

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh tidak, aku mulai menyalakan api

Oh no, no (ooh)

[Post-Chorus]

Yeah

Uh, yeah, yeah

Nah, yeah

Oh no, no, no

Oh no, no, no

Oh no, you're making me a liar

Oh tidak, kau membuatku menjadi munafik

'Cause my clothes are on the floor

Karena pakaianku berserakan di lantai

[Outro]

Huh, huh, huh

Uh

Oh no, no, no

Startin' up a fire

Mulai menyalakan api