Trending Youtube, Ini Lirik Lagu Billie Eilish - All The Good Girls Go To Hell, Lengkap Terjemahan

Trending Youtube, ini lirik lagu Billie Eilish - All The Good Girls Go To Hell, lengkap dengan terjemahan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Billie Eilish merilis lagu baru berjudul All The Good Girls Go To Hell.

Melansir dari Tribun Style Video klip All The Good Girls Go To Hell- Billie Eilish diunggah di kanal YouTube Billie Eilish pada Rabu (4/9/2019) kemarin.

Sehari dirilis lagu Billie Eilish - All The Good Girls Go To Hell telah ditonton lebih dari 7,9 juta views dan lebih dari 1,4 juta likes.

Billie Eilish dalam lagu All The Good Girls Go To Hell menceritakan tentang kehidupan di dunia ini dan kehidupan setelah mati.

Billie Eilish adalah seorang penyanyi dan penulis lagu yang lahir pada 18 Desember 2001 di Amerika.

Nama Billie Eilish menjadi terkenal dengan lagu-lagunya yang cenderung gelap dan penuh makna.

Saudara laki-lakinya, Finneas O-Connell juga seorang penyanyi yang populer.

Lirik dan terjemahan bahasa Indonesia lagu Billie Eilish - All The Good Girls Go To Hell

[Intro]