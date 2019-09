Dikabarkan Balikan Bersama Indra Bruggman, Siapa Helmalia Putri?

Namun kabar bahagia tengah menghampiri Indra Bruggman.



Ia dikabarkan tengah CLBK dengan sang kekasih.



Seperti diketahui, Indra Bruggman dikenal sebagai salah satu aktor yang sukses dalam kariernya.

Bandingkan Isi DM Vicky Prasetyo ke Tamara Bleszynski dan Sarita Abdul Mukti & Balasan yang Diterima

Live Trans7, Jadwal MotoGP 2019 di Sirkuit Misano San Marino: Kondisi Dovizioso Semakin Baik

PHF 2019 Bakal Digelar, Phinisi Hospitality Ajak Pelaku Kreatif Makassar Ikut Bergabung

Di samping itu, anak indigo Fury Harun juga mendoakan semoga keduanya berjodoh.Ia juga mengatakan bulan-bulan yang tepat untuk keduanya menikah.“Paling bagus nikahnya bulan tiga, tujuh sama sembilan,” ujar Fury Harun.Siapa Helmalia Putri?Dilansir dari wikipedia, Helmalia Putri lahir di Banda Aceh, Aceh, 13 April 1982.Ia biasa dipanggil Puput atau Putri.Ia adalah seorang pemeran wanita Indonesia.KeluargaIa adalah putri kedua pasangan Helmi Yusuf (almahum) dan Esmaliawati.Ia merupakan alumnus dari SMA Negeri 45 Jakarta.Kehidupan pribadiPuput masih mempunyai darah Aceh dari orang tuanya.Ia pernah menjalin hubungan bersama Indra Bruggman, Okan Kornelius dan metalik Deddy Corbuzier.Ia juga pernah diisukan mempunyai hubungan dengan pemeran pria asal Malaysia, Arash Muhammad.Pasalnya, saat itu ia tengah syuting untuk sebuah film Malaysia di negeri Jiran tersebut.Data Diri:Nama lahir: Helmalia PutriNama lain: Puput PutriInstagram: @akuhelmaliaLahir: 13 April 1982Tempat Lahir: Aceh, IndonesiaPekerjaan: AktrisTahun aktif: 1999 - sekarangOrang tua: Helmi YusufEsmaliawatiFilm2008 In The Name Of Love2011 Semesta MendukungLaskar Anak Pulau2017 The Real Parakang: Warisan BerdarahTelevisi1999-2000 Si Toloy Bocah Sakti2000, 2004 Melodi Cinta2001-2002 Cinta Berkalang Noda2002 Satu Mawar Tiga Duri2001 Semau Gue200? Ustadz Kawin Lagi2003 Kuingin Kau Mencintaiku Dewi2004 Kafir2005 Hidayah2006 Lindungi TitipanMu2012 Oh Ternyata2013 3 Sempruuul Mengejar Surga2016 Malaikat Kecil Dari IndiaMaafkan Aku Berbuat Salah PadamuKutemukan KeluargakuKenapa Kamu Sembunyikan Tangisanmu Bu ?Penyesalan Terbesar Anak Seorang Tukang BecakBoneka Beruang Untuk AdikkuCermin Kehidupan: Sopir Yang Dicintai Penduduk LangitAku Ditinggal Saat Sakit2017 Kuasa Ilahi: Makam Pejabat Penuh Sekam2019 Cinta yang HilangJanji SuciSumber berita: