Kerennya Teknologi CGI di Film, Intip 8 Foto Before Afternya Ini, Ada Avengers, GOT, dan Godzilla

TRIBUN-TIMUR.COM - Teknologi Computer Generated Image (CGI) menjadi andalan perfilman Hollywood. DItambah dengan teknologi layar hijau.

Seperti apa kecanggihannya? Lihat saja gambar before after penggunaan CGI saa tbehind the scene syuting film-film besar ini, seperti dilansir www.postfun.com. Nggak nyangka!

1. Game of Thrones

Atas saat syuting, bawah hasilnya keren bukan?

2. Guardian of The Galaxy

Ternyata begini cara karakter Rocket jadi hidup

3. The Matrix

Film lawas juga sudah pakai teknologi ini lho. Ternyata begini gaya iconic itu dibuat

4. The Avengers

Kehadiran tokoh Hulk yang begitu nyata, serta kota yang hancur juga memanfaatkan teknologi ini.

5. Godzila

Ternyata begini penampakan asli serangan Godzila

6. Beauty and The Beast

Akting luar biasa dari Emma Watson bersama Beast tanpa CGI

7. Life of Pi

Sendirian di tengah lautan bersama harimau? Begini ternyata aslinya.

8. Harry Potter And The Order Of The Phoenix



Dalam film ini Hermione yangd iperankan oleh Emma Watson tengah mengambil buku dan melayang dari lemari. Ternyata ini rahasianya.

film Harry Potter ()

Sumber foto: Twitter