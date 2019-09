Lirik Lagu Perfect World Anggun Kembali Naik di Tangga Lagu Amerika Billboard (R)

"Sebagai seorang entertainer, saya mengekspresikan diri saya dalam berbagai bentuk seni, ini merupakan kesempatan besar dan saya sangat tidak sabar untuk memulai petualangan baru ini, " tutup Anggun.

Berikut lirik lagu Perfect WorldBeen dreaming with eyes open wideBeen searching for something that I’ll never findWrap myself in the materialLeaves me so empty insideBeen drifting, the ocean so wideWas stranded but then you came into my lifeNew love can promise eternityBut tomorrow’s so far out of sightIn a perfect worldThis would last foreverBut it’s not a perfect worldSo we’ll live for the moment, this moment, this moment is all that we haveIn a perfect worldA second, a fragment in timeWe capture the beauty as life passes byHold on to the magic in everythingIt’s gone in the blink of an eyeIn a perfect worldThis would last foreverBut it’s not a perfect worldSo we’ll live for the moment, this moment, this moment is all that we haveIn a perfect worldWe’re made to be loved, not to be usedSometimes it’s things that we love, and people we loseIn a perfect worldThis would last foreverBut it’s not a perfect worldNo it’s not a perfect worldSo we’ll live for the moment, this moment, this moment is all that we haveIn a perfect worldCoz nothing else matters, what matters is now not the future or pastIn a perfect worldTrailer:Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Lagu Terbaru Anggun Kembali Naik di Tangga Lagu Amerika Billboard®,