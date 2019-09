Bakar Semangat Penonton saat Tutup Hodgepodge Superfest 2019, Berikut Profil Prophets of Rage

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Prophets of Rage ikut memeriahkan Super Music Hodgepodge Superfest 2019

Melansir dari Kompas.com gup musik Prophets of Rage menjadi penampil yang menutup panggung Super Music Hodgepodge Superfest 2019 hari terakhir, di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (1/9/2019) malam.

Diawali dengan lagu "Indonesia Raya" yang berkumandang, para penonton tampak mulai memadati area panggung.

Diiringi bunyi alarm, para personel Prophets of Rage yakni Tom Marcello, Tim Commerford, Brad Walk, Chuck D, dan DJ Lord serta B Real muncul dari balik panggung, satu per satu sambil mengepalkan tangan.

Sorak sorai penonton yang juga mengepalkan tangan mereka, menyambut kehadiran Tom Marcello.

Real Be terlihat mengenakan sorban, sedangkan Tom Morello mengenakan topi bertuliskan 'Make Indonesian Rage Again'.

"Hei Indonesia, ayo lawan kembali!" kata Real B.

Mereka pun langsung membakar antusias penonton dengan lagu-lagu mereka seperti "Unfuck the World", "Guerilla Radio", "Hail to the Chief", dan "Know Your Enemy".

Selain itu, Prophets of Rage juga membawakan lagu-lagu dari grup asli para personelnya.

