Bahas Dinamika Pembangunan Jeneponto, Fatjri Raih Gelar Master di Jerman

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Fatjri Nur Tajuddin, S.Pd.MA berhasil menyelesaikan studi pasca sarjana dan berhak menyandang titel Master Of Art dari Erberhard Karls University of Tübingen, Kampus berjuluk university of excellence di Jerman.

Putra ketiga Pasangan H. Tajuddin S.Sos dan Hj. Fatmawati Basse ini berhasil menyelesaikan studi S2 di salah satu Perguruan tinggi di negeri Panzer tersebut.

Setelah berhasil dalam uji tesisnya tentang dinamika pembangunan pendidikan di Jeneponto.

Fatjri adalah salah satu Mahasiswa Penerima beasiswa LPDP jalur daerah 3T yang merupakan program pemerintah republik Indonesia melalui kementerian keuangan.

"Alhamdulillah. Allah menjadikan LPDP sebagai jalanku menuntut ilmu di Jerman," kata pria yang akrab disapa Fatjri melalui rilisnya, Sabtu (31/8/2019) siang.

"Terima kasih untuk keluarga, sahabat, teman-teman, dan guru-guru atas do'a-do'a terbaiknya," tutur Fatjri.

Iapun mengaku belum mampu mewujudkan cita-cita ibunya untuk menyaksikan dirinya mengenakan toga disalah satu kampus di Pulau Jawa.

Namun Ia percaya ibunya pasti bersyukur sebab mampu menyelesaikan studi di Jerman.

"Saya percaya bahwa beliau bersyukur akan apa yang telah saya capai di tanah Jerman. I'll always miss everything in this small town, especiallly for my bothers in IKB Mosque of Tübingen, I do love everyone in this community," ungkap Fatjri di Akun Facebooknya.