Central Park, New York, dan Unhas: Kebutuhan Warga akan Ruang Terbuka Hijau di Tengah Kota

Eka Erwansyah

Dosen FKG Unhas

Melaporkan dari Amerika Serikat

TRIBUN-TIMUR.COM- Saya dan keluarga adalah penikmat film. Kami suka mengunjungi tempat-tempat yang menjadi lokasi syuting film.

Ketika saya dapat kesempatan berkunjung ke Amerika untuk keperluan suatu pelatihan terkait keilmuan saya dan upaya penjajakan kerjasama pendidikan, maka sekalian saya menyempatkan diri mengunjungi beberapa tempat di antaranya Kota New York.

Di New York, yang terlintas dibenak saya untuk wajib kunjung adalah Gapstow Bridge.

Gapstow Bridge adalah sebuah jembatan kecil terletak di dalam area Hutan/Taman Kota Central Park New York.

Jembatan ini merupakan lokasi yang banyak sekali dijadikan lokasi syuting film.

Salah satu film populer adalah Film Home Alone 2 “Lost in New York”. Adegan Kevin bertemu dengan Lady Pigeon di jembatan ini sangat menyentuh hati.

Mengunjungi Gapstow Bridge ternyata membuat saya menemukan ketakjuban yang lain. Yes! Central Park.