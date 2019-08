TRIBUNWIKI: Ini Daftar Lengkap Nominasi dan Pemenang MTV Video Music Awards 2019, Simak Videonya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- MTV Video Music Awards hingga saat ini menjadi ajang penghargaan yang paling ditunggui para pecinta musik di dunia.

Di ajang bergengsi ini, sederet musisi dunia hadir untuk menyaksikan secara langsung sejarah musik dunia.

Dilansir dari Tribun Seleb, untuk kali ini Video Music Awards 2019 atau VMA 2019 sedang berlangsung saat ini di Prudential Center di Newark, New Jersey.

Taylor Swift dan Ariana Grande sama-sama meraih nominasi terbanyak yaitu 10 kategori.

Ariana dan Taylor disusul oleh pendatang baru Billie Ellish dengan 9 kategori, Lil Nas X dengan 9 kategori.

Selain itu, ada pula Kanye West, Travis Scott, Cardi B, Solange, ROSALÍA, Drake, FKA twigs, Lizzo, BTS, J Balvin, Anderson Paak, Lady Gaga, dan lain-lain yang masuk nominasi.

Berikut adalah daftar lengkap nominasi dan pemenang MTV VMA 2019.

VIDEO OF THE YEAR

"You Need to Calm Down," Taylor Swift - Pemenang

Baca: TRIBUNWIKI: Jadi Trending Topic, Begini Lirik Lagu You Need To Calm Down Resmi Rilis Liric Video

"a lot," 21 Savage ft. J. Cole

"Bad Guy," Billie Eilish

"thank u, next," Ariana Grande

"Sucker," Jonas Brothers

"Old Town Road (Remix)," Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus