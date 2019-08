VIDEO: Ini Persiapan Sambut Tahun Baru 2020 Phinisi Hospitality Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Phinisi Hospitality Indonesia menggelar acara press conference.

Acara tersebut digelar di main lobby hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (26/8/2019) siang.

Adapun tujuan digelarnya press conference tersebut ialah persiapan menuki perhelatan malam tahun baru 2020.

Hadir dalam acara tersebut, Corparate Director of Sales and Marketing Phinisi Hospitality, Ellen Tanti Martha Silaen, Marcomm Manager Claro Hotel, Rihwan Wahyudi , Marcom Dalton Hotel, Irma , Sales Executive, Almadera Hotel, Urfia, Staff Marcom The Rinra, Tanti Mishella

Phinisi Hospitality Indonesia yang menaungi lima hotel berbintang di Indonesia ini telah mempersiapkan tema khusus pada tahun 2020.

Kelima hotel tersebut yakni, The Rinra Makassar, Claro Makassar, Claro Kendari, Dalton Hotel Makassar, dan Almadera Hotel Makassar.

Tema secara umum yang diangkat yakni "Celebrate 2020".

Namun, kelima hotel tersebut telah menyiapkan pula tema khusus yang akan menghadirkan berbagai acara menarik.

Simak pernyataan lengkapnya (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur Desi Triana Aswan @akubungarevolusi

