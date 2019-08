Klinik Keisha Milik Istri Kapolsek Panakkukang Dapat Dua Penghargaan Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Klinik Kecantikan Keisha di Jl Sungai Saddang, Kota Makassar, Sulsel langsung menyabet dua penghargaan pada tingkat nasional.

Klinik kecantikan yang miliki istri Kapolsek Panakkukang Makassar, Kompol Ananda Fauzi Harahap, dr Rina Elvia Lubis, MGBT mendapat dua penghargaan sekaligus.

Kata dr Rina Elvia Lubis, dua penghargaan tersebut yakni Most Recommended And Service Excellent kategori Beauty Clinic 2019 dan The Best Aesthetic Clinic 2019.

Ramalan Zodiak Cinta Besok, Rabu 28 Agustus: Capricorn Tidak Sabaran, Cancer Merasa Diabaikan

OPINI - Menyiasati Pencemaran Bau Busuk di Pantai Losari

Tahapan Pilkada Bulukumba Dimulai Awal Oktober 2019

"Alhamdulillah, jadi kemarin saya dihubungi dari pusat penghargaan Indonesian, Klinik Keisha dapatkan dua penghargaan," kata dr Rina di kliniknya, Selasa (27/8/2019) sore.

"Itu artinya, pelayanan di klinik kami dinilai cukup baik terhadap customer," lanjut ibu yang memilik tiga anak ini, dr Rina Elvia di di Klinik Keisha Jl Sungai Saddang Baru.

Sedangkan, untuk penghargaan The Best Aesthetic Clinic 2019. Tentang Aesthetic klinik Keisha yang paling lengkap, dengan kualitas dari produk dan treatmentnya.

Rina mwnjelaskan, Klinik Keisha dirintis sejak tujuh tahun silam di Aceh. Kemudian, Klinik Keisha membuka cabang Makassar sejak dua tahun di Jl Sungai Saddang Baru.

Jika di Makassar cabang Klinik Keisha di Sungai Saddang Baru nomor 57D, Kota Makassar. Sementara di Aceh berlokasi di Jl Panglima Polem, Kota Langsa, Aceh.

Ramalan Zodiak Cinta Besok, Rabu 28 Agustus: Capricorn Tidak Sabaran, Cancer Merasa Diabaikan

OPINI - Menyiasati Pencemaran Bau Busuk di Pantai Losari

Tahapan Pilkada Bulukumba Dimulai Awal Oktober 2019

Seperti diketahui, dua penghargaan yang didapatkan Klinik Keisha sendiri diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana.

Dan diikuti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (RI), Puan Maharani.