TRIBUN-TIMUR.COM - Ahmad Dhani Suami Mulan Jameela Diam-diam Luncurkan Buku di Bui, Soal Mantan Istrinya Maia Estianty?

Kabar terbaru datang dari Musisi dan penyanyi Ahmad Dhani dari balik Penjara.

Lama teka berkabar, diam-diam suami Mulan Jameela itu menulis buku di masa dirinya menjalani hukuman penjara atas kasus Ujaran Kebencian.

Namun ada yang unik sejumlah orang berasumsi isi buku tersebut ada hubungannya dengan Maia Estianty dan Mulan Jameela.

Cek selengkapnya di sini:

Ya, Ahmad Dhani ternyata menerbitkan buku biografi dirinya.

Peluncuran buku itu baru-baru ini diposting via akun instagram official suami Mulan Jameela itu.

Buku mantan suami Maia Estianty itu berjudul “Life Is A Moment In Space”: Ahmad Dhani A Pictorial Biography yang ada di dalam box set : "Ahmad Dhani Indonesian Song Book 1"

Berdasarkan akun instagram @ahmaddhaniofficial, buku ini juga memuat albumnya.

(Operated by Admin)," tulisnya.

Promo soal buku ini juga ada di postingannya lainnya.