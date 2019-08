TRIBUNWIKI: Ini Bermalam Tahun Baru 2020 di Hotel Claro? Ini Paket-paketnya, Mulai Rp 180 RIbu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Claro Hotel & Convention Makassar yang terkenal lengkap dengan aneka sajian menunya ini, akan menambah lengkap lagi menu tahun baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Marcom Manager Claro Hotel, Rihwan Wahyudi dalam acara press conference yang digelar di Main Lobby Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (26/8/2019).

"Menu kami akan jauh lebih lengkap lagi, dari east to west," jelasnya.

Bahkan nantinya, disetiap outlet akan tersedia masing-masing promo yang menggiurkan.

"Ini akan menambah suasa Claro Hotel yang lebih meriah lagi," tuturnya.

Seperti Carita Lounge dengan tema Nongkrong Carita Akhir Tahun hanya dengan Rp 100 ribu/net sudah termasuk free flow coffee dan tea serta personal snack.

Kemudian di Executive Lounge dengan mengangkat konsep Mexician menyediakan paket free flow Rp 180 ribu per net sudah dapat menikmati spesicial moctail/coctail, aneka jus, mexian snack corner, long drink promo dan wine pairing food.

Skypool di malam tahun baru akan hadir dengan konsep Bar Beer Que.

Dengan hanya membayar Rp 200 ribu/net sudah termasuk barbeque buffet dan beer bottle pint 330 ml.

Sedangkan Vegas Bar & Lounge mengangkat konsep "Karaoke Nite dengan memberikan wine package mulai dari Rp 1 500 000 per net.

Untuk kamar harga dibanderol mulai dari Rp 1,8 juta per malam sudah termasuk all you can eat untuk dua orang.

Tambahan paket makan malam dimulai dari Rp 350 ribu per orang dan Rp 600 ribu untuk dua orang.