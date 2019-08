Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb Pembicara di ASEAN Mayors Forum 2019 di Thailand

Ismail Hajiali

PJ Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb didaulat menjadi salah satu pembicara utama di ASEAN Mayors Forum (AMF) ke-5 2019 yang digelar di Bangkok, Thailand, Senin-Rabu (26-28/8/2019).

Pada momentum ini, Iqbal Suhaeb akan berbicara di depan para pemimpin kota se-ASEAN tentang teknologi cerdas untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Insya Allah, ini adalah kesempatan kita untuk membangun kolaborasi dengan kota-kota ASEAN dalam menuntaskan berbagai tantangan perkotaan dengan pendekataan teknologi dan juga kearifan lokal yang kita miliki,” ujar Iqbal Suhaeb saat menghadiri seremoni pembukaan yang berlangsung di The United National Comference Centre (UNCC), Bangkok, Senin (26/8/2019) pagi.

Menurut Iqbal Suhaeb, salah satu poin yang akan disampaikan dalam forum internasional ini yakni konsep “Run Makassar” dengan tiga misi utamanya, yakni clean, comfort, and continuity yang saat ini menjadi acuan utama dalam pembangunan Kota Makassar.

“Era digital memberi kita kesempatan untuk membangun keterhubungan yang lebih erat dengan kota-kota lain yang tentu memiliki problematika yang beragam. Di Forum ini kita akan bertukar pikiran dengan berbagai stekholder termasuk juga melihat peluang-peluang kerjasama demi hadirnya solusi dari beragam persoalan kota yang kita hadapi saat ini, baik itu kemacetan, banjir, masalah sampah dan lain-lainnya,” kata Iqbal Suhaeb.

Sementara itu, prosesi pembukaan AMF 2019 kelima ini terlihat berlangsung sangat bersemangat, termasuk ketika Menteri Luar Negeri Thailand, Anupong Paochinda tampil membawakan sambutan sekaligus juga membuka forum ini secara resmi.

Saat berbicara, Anupong mendorong aksi lokal untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, dalam rangka mendukung upaya ASEAN untuk mempercepat pencapaian SDG sambil memastikan manajemen urbanisasi yang efektif, melindungi lingkungan dan pertumbuhan inklusif.

Rencananya, sore ini waktu Bangkok, Iqbal Suhaeb akan tampil bersama sejumlah stakeholder, di antaranya Desmond Choo, Mayor of North East District, Singapura; Jongdae Cha, Director General from Daejeon International Marketing Enterprise, Daejeon, Korea Selatan; Albert Graves, Program Director, WeGO Secretariat; Konstantin Matthies, Engagement Manager, AlphaBeta, Singapura; serta Chee Anne Roňo, Urban Development Specialist, Cities Development Initiative for Asia (CDIA).

Sejumlah pejabat Pemkot Makassar hadir mendampingi Iqbal Suhaeb yakni Asisten II Setda Kota Makassar, Sittiara Kinang; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkot Makassar, Muhammad Rusli; saya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar; serta Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Makassar, Andi Mappanyukki.

AMF 2019 diikuti oleh 300 peserta, terdiri dari pemimpin kota ASEAN, perwakilan pemerintah daerah dan asosiasi pemerintah daerah dari semua negara anggota ASEAN.

Peserta lain termasuk perwakilan tetap dan Sekretariat ASEAN, perwakilan pemerintah nasional, pembuat kebijakan, akademisi, pakar teknis, negara dan lembaga mitra pembangunan, agen khusus dan perwakilan sektor swasta.(*)