Catatan Syahrul Yasin Limpo dari Makassar untuk Indonesia Damai

Akselerasi Peran Pemerintah Dalam Menuju Masyarkat Adil dan Sejahtera

Oleh:

Syahrul Yasin Limpo

(Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2013 dan 2013-2018)

Mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera adalah tujuan hampir semua pemerintahan yang merdeka.

Kita di Indonesiia menyebutnya masyarakat yang adil dan makmur yang intinya mewujudkan kesejahteraan yang lahir dan batin.

Banyak orang tak berani mendefinisikan sejahtera itu apa karena begitu ditunjukkan kelimpahan ekonomi sebagai ukuran, maka segera akan ada yang membantahnya.

Ini karena ada juga yang mengukur sejahtera dalam arti sehat, cukup sandang dan pangan cukup serta ada rasa aman dan damai di dalamnya.

Maka ketika mengukur kesejahteraan dalam perspektif statistik maka ukurannya adalah angka-angka.

Kalau ukuran para seniman, sejahtera adalah kebebasan berekspresi dan mengaktualisasikan keindahan dengan seluas-luasnya.

Bahkan William Shakespiare dengan sederhana mengatakan "Prosperity’s the very bond of love.”

Bahwa kesejahteraan adalah cinta yang terkuat. Maka kesejahteraan bagi William Shakespiare adalah ketika kita bisa melihat suasana cinta hadir dan dirasakan di dalam setiap lingkungan kita.

Seorang penulis ternama Amerika, Wayne Dyer, mencoba menjelaskan kesejahteraan dalam satu kalimat singkat: "When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous.”