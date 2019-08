VIDEO: Suasana Media Briefing HOOQ dan Telkomsel di Hotel Marxure Nexa Pettarani

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Layanan video on demand terbesar di Asia Tenggara HOOQ dan Telkomsel menggelar Media Briefing di Private Room Losari Restaurant Hotel Marxure Nexa Pettarani Jl A P Pettarani, Sabtu (24/8/2019).

Media briefing ini dalam rangka memperkenalkan sebuah kolaborasi tiga perusahaan yakni HOOQ, Telkomsel dan Singtel untuk menghadirkan kompetisi stand up comedy digital pertama di Indonesia.

Bertajuk ‘Stand Up Battle Indonesia 2019', ketiga perusahaan tersebut akan membuka kesempatan yang lebih luas kepada calon komika berbakat di Indonesia.

Gempa 4,3 SR Guncang Malang, Belum Diketahui Dampaknya

Bawa Busur, 3 Remaja Ini Diciduk Tim Respon Angngaru di Jl Sabutung Baru Makassar

TRIBUNWIKI: Ini Lirik Lagu Mencari Cinta, Terbaru dari NOAH, Ariel Duet dengan BCL

Media briefing ini juga dihadiri, Head of Marketing HOOQ Hera Laxmi Devi Septiani, Head Content HOOQ Indonesia Tita Triwati, Manager Costumer Digitalization and Communication Telkomsel Area Pamasuka Magdalena Ovi dan Manager Video and Music Sales Program Telkomsel Area Pamasuka Hermawansyah.

Beberapa kota di Indonesia akan disambangi, salah satunya kota Makassar untuk dilakukan audisi secara offline di Gedung Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl A P Petterani, Minggu (25/8/2019) besok.

Perjalanan kompetisi Stand Up Battle Indonesia 2019 dari tahap audisi, eliminasi, hingga final juga akan dikemas menjadi konten reality show HOOQ Original dan MAXstream Original sebanyak 23 episode yang akan mulai tayang di aplikasi HOOQ dan MAXstream pada 21 September 2019.

Audisi Stand Up Battle Indonesia 2019 berlangsung secara online dan offline.

Gempa 4,3 SR Guncang Malang, Belum Diketahui Dampaknya

Bawa Busur, 3 Remaja Ini Diciduk Tim Respon Angngaru di Jl Sabutung Baru Makassar

TRIBUNWIKI: Ini Lirik Lagu Mencari Cinta, Terbaru dari NOAH, Ariel Duet dengan BCL

Pendaftaran audisi offline dapat dilakukan melalui https://www.telkomsel.com/standupbattleindonesia dan aplikasi MAXstream atau HOOQ.

Sedangkan audisi online dapat dilakukan dengan mengunggah video 1 menit ke akun instagram non-privat, menggunakan tagar #StandUpBattleIndonesia dan mention @maxstream.tv dan @hooq.id.

Selanjutnya,15 komika terpilih akan tampil dan bertanding dalam fase eliminasi guna menentukan siapa yang mampu bertahan untuk lanjut ke tahap semi-final dan final.

Komika yang mengikuti kompetisi ini berkesempatan untuk dibimbing oleh para mentor dan dewan juri yaitu Cak Lontong, Awwe dan Babe Cabita serta bergabung dengan talent management profesional, selain juga mendapatkan total hadiah sebesar Rp 250.000.000.

Simak videonya: https://www.youtube.com/watch?v=XdOiOT84ywg&feature=youtu.be

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: