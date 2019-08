Sampo Mobil Hanya Rp 14.900 di Lotte Mart

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Lotte Mart Mal Panakukang Makassar, secara konsisten selalu menghadirkan promo menarik di akhir pekan.

Tidak tanggung-tanggung, promonya berlaku pada sejumlah produk.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (24/8/2019) produk pembesih mobil turun harga.

Carerra Shampoo Mobil 800 mililiter (ml) Rp 14.900 per unit. Kenmaster Kanebo Yellow Rp 36.900 per unit.

Buah-buahan juga turun, Jeruk Shantang Nusantara Rp 2.450 sisa Rp 1.590 per 100 gram. Tomat TW Rp 1.490 sisa Rp 990 per 100 gram. Semangka Manis Tanpa Biji Rp 1.250 sisa Rp 750 per 100 gram.

Aneka daging juga turun, Ayam Broiler Segar Rp 3.990 sisa Rp 2.990 per 100 gram.

Satu Ayam Broiler Beku Rp 30.500 per ekor. Udang Vanamae Rp 8.990 sisa Rp 6.480 per 100 gram.

Sementara itu kebutuhan dapur lainnya, seperti Mama Lemon 780 ml Rp 15 ribu sisa Rp 10.900 per bungkus.

ABC Kopi Susu Bag 31 gram Rp 26.700 sisa Rp 18.500 per pc. Adem Sari Ching Ku 320 ml Rp 7 ribu sisa Rp 4.500 per kaleng.

Satu Lahap beras lima kilogram (kg) Rp 64 ribu per zak. Dua Filma Minyak GRG Pouch dua liter Rp 59.800 per dua bungkus.