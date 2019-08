TRIBUNWIKI: Tak Pernah Bisa Romantis Setelah 6 Tahun Menikah, Ini Profil Desta Mahendra

Namun, tidak semua pasangan menujukkan rasa sayang mereka dengan bersikap romantis, lho.



Salah satunya adalah suami dari Natasha Rizky, yakni Desta Mahendra.



Presenter 42 tahun itu dianggap sangat tidak romantis, dan hal itu juga dibenarkan oleh sang istri yang kerap disapa Chacha.



Melansir tayangan video di kanal YouTube Natasha Rizky yang dipublikasikan pada, Senin (19/8/2019), Desta menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak romantis.

736 Maba UMI Fakultas Hukum Ikuti Materi Bela Negara

VIDEO: Keseruan Penampilan Siswa Asal Sulsel dan Papua di Penutupan Program SMN 2019

VIDEO: Keseruan Penampilan Siswa Asal Sulsel dan Papua di Penutupan Program SMN 2019

Kehidupan pribadiSetelah masa pacaran yang singkat, Desta menikah dengan Natasha Rizky Pradhita (Cha cha) yang lebih muda 16 tahun darinya pada tanggal 21 April 2013.Desta mendapat gelar dari keluarga Cha cha yang berasal dari Sumatra Barat sebagai Sutan Batuah (Orang Sakti) sehingga namanya sekarang menjadi Deddy Mahendra Desta Sutan Batuah.Dia dan Natasha bertemu pertama kali saat bermain bersama di sinetron Si Biang Kerok yang tayang di SCTV.Saat ini, dia dan Natasha telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Megumi Arrawda Sachi, Miskha Arrawfa Najma, dan Miguel Arrawsya Janied.Saat ini dia merupakan pembawa acara di Tonight Show yang tayang di NET. bersama Vincent Rompies, Hesti Purwadinata, dan Enzy Storia.Dia juga menjadi penyiar radio di Desta and Gina in The Morning (DGITM) di Radio Prambors bersama Nycta Gina.BiodataNama lahir: Deddy Mahendra DestaPanggilan: DestaTempat, tanggal lahir: Solo, 15 Maret 1977Pekerjaan: Musisi, penyiar radio, presenter, aktorInstrumen: DrumTahun aktif: 1998 - sekarangPasangan: Natasha RizkiAnakMegumi Arrawda SachiMiskha Arrawfa NajmaMiguel Arrawsya JaniedOrang tuaAyah: (alm) Prakosa HadiwijayaIbu: Tina PrakosaAgama: IslamInstagram: @desta80sFilmografiFilm2006GarasiI Love You, Om2007 Get Married2008 Oh My GodBarbi3Si Jago Merah2009 Kawin LarisJagad X Code JeberGet Married 2 GunturoBukan Malin Kundang2010 Jakarta Maghrib3 Pejantan Tanggung2011 Get Married 3Setannya Kok Masih Ada2012 Sampai Ujung Dunia2013 Operation WeddingHari Ini Pasti MenangGet M4rried2014 Assalamualaikum Beijing2015 Air & ApiEpen Cupen The Movie2016 Aku Ingin Ibu Pulang2017 Bukaan 82018 Aruna & Lidahnya2019 The Pretty BoysSinetronKisah Rama ShintaSi Biang KerokSi Biang Kerok CilikSitkomKeluarga Masa KiniDiskografiBersama ClubeightiesClubeighties (2001)1982 (2003)Summer 83 (2005)Summer Moved On (2007)Bersama The CashThe Cash (2010)Artikel ini telah tayang di Grid.id dengan judul, “6 Tahun Jalani Biduk Rumah Tangga, Desta Mahendra Akui Tak Pernah Bisa Romantis”,