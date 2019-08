TRIBUNWIKI: Sering Manggung Kini Resmi Menikah, Siapa Arina Mocca?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Vokalis band Mocca, Arina resmi mengakhiri masa lajangnya.

Ia menikah bersama dengan rekan sesama vokalisnya Hiroaki Kato.

Pernikahan tersebut digelar pada 21 Agustus 2019.

Pernikahannya ini dilakukan secara privat tepatnya di rumah kakak kandung Arina di Jakarta.

Dilansir dari TribunCirebon, Hiroaki Kato adalah musisi asal Jepang yang sudah lama berkarir di Indonesia yang juga aktif sebagai host salah satu program TV populer dan Arina Ephipania, adalah vokalis dari salah satu band ternama di Indonesia, yaitu Mocca.

Pasangan ini sebelumnya sudah beberapa kali nyanyi bersama di beberapa acara musik, dan juga duet di lagu “Nada Sou Sou” yang ada di album Hiroaki Kato.

Untuk merayakan hari spesial ini keluarga Hiro datang dari Jepang. Hal ini pun membuat para fansnya cukup terkejut dengan kabar ini.

Hiro mengatakan sebelumnya Ia sudah mengenal Arina sejak 11 tahun lalu.

"Saya adalah penggemar rahasia Arina yang kini bisa menjad My only one. Mungkin inilah yang dinamakan ‘Changing Fate’. Siapa tahu suatu hari ada yang berminat mengangkatnya menjadi sebuah film maupun novel, silahkan hubungi kami," ujar Hiro pada rilis yang diterima Tribun Jabar, Kamis (22/8/2019).

Bersama Arina, Hiroaki Kato mengaku bisa menjadi diri yang sesungguhnya.