Hotel Santika Suguhkan Soto Spesial Kemerdekaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Spesial Kemerdekaan Indonesia ke-74, Hotel Santika hadirkan event bertajuk Soto Kemerdekaan.

Kegiatan di Spermonde Lounge lt 11, Hotel Santika Jl Sultan Hasanuddin, Jumat (23/8/2019) malam.

Empat soto yang disajikan yakni soto banjar, lamongan, betawi dan padang.

Tak hanya itu, coto Makassar, pallubasa dan menu lainnya juga disuguhkan manajemwn Hotel Santika.

Public Relation Hotel Santika Makassar Arin mengatakan event ini digelar dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia.

"Ini spesial kemerdekaan. Kami sengaja menjadikan soto sebagai menu utama dan tema event karena soto adalah makanan paling laris di Santika," katanya di lokasi.

Harga yang ditawarkan hanya Rp 74 ribu all you can eat atau makan sepuasnya.

Pantauan Tribun Timur puluhan pengunjung telah memadati event sejak pukul 19.00 Wita.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV Hasanuddin, Kolonel Inf Maskun Nafik dan Kepala Biro (Kabiro) Kompas TV Makassar, Safri Sitepu juga turut menghadiri event Soto Kemerdekaan ini.

"Yang saya makan itu soto Padang, rasanya tentu enak, kedepannya mungkin kalau event ini digelar kembali, soto nusantaranya lebih diperbanyak lagi,' katanya.

"Contohnya menghadirkan soto Medan dan Soto Kudus" kata Maskun. (*)

