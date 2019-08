Preview PSM VS PSS Sleman, Elang Jawa Tak Pernah Kalahkan Juku Eja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar akan melawat ke markas PSS Sleman, pada lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta, Jumat (23/8/2019).

Berkaca dalam 4 kali pertemuan. Tuan rumah tak pernah menang. Baik di kandang dan di tandang.

Dilansir Soccerway.com, pada awal bentrok di liga Indonesia pada 2004. Putaran pertama Laskar Pinisi bermain imbang 1-1 di kandang Elang Jawa. Kemudian di Mattoanging, PSM mempercundangi PSS dengan skor telak 6-2.

Di musim 2006 kedua klub kembali bersua. Minggu (19/3/2006) di Mattoanging, Laskar Pinisi unggul tipis 1-0. Dan di kandang PSS, Rabu (21/6/2006), PSM kembali unggul dengan skor telak 3-0.

Pada Liga 1 Indonesia 2019 putaran pertama, kedua tim kembali bentrok.

Berkaca lima laga terakhir kedua tim, PSM meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sedangkan PSS Sleman meraih 2 kali kemenangan dan seri, serta 1 kali kekalahan.

Laga terakhir PSM menang 3-1 atas Barito Putera di Stadion Mattoanging, sedangkan PSS Sleman menelan kekalahan 3-1 di kandang Tira Persikabo.

PSS Sleman di klasemen Liga 1 Indonesia yakni ke-5 dengan 12 poin, terpaut 2 poin dengan PSM Makassar yang berada di posisi ke-8.

Empat Laga Terakhir (Head to head)

13/09/2006 - PSS Sleman vs PSM: 0-3

19/03/2006 - PSM vs PSS Sleman: 1-0

19/08/2004 - PSM vs PSS Sleman: 6-2

05/01/2004 - PSS Sleman vs PSM: 1-1

Lima Laga Terakhir Kedua Tim

*PSM

Liga 1 (18/08) - PSM vs Persib 3-1

Liga 1 (14/08) - PSM vs Barito Putera 2-1

Liga 1 (10/08) - Borneo FC vs PSM: 2-0

PI (06/08) - PSM vs Persija: 2-0

Liga 1 (01/08) - Bali United vs PSM: 1-0

*PSS Sleman

Liga 1 (19/08) - Tira Persikabo vs PSS: 3-1

Liga 1 (15/08) - PSS vs Persela: 1-1

Liga 1 (09/08) - Badak Lampung vs PSS: 0-2

Liga 1 (04/08) - Borneo vs PSS: 2-2

Liga 1 (31/07) - Madura United vs PSS: 0-1.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

