Lirik Lagu 'I Love You but I'm Letting Go' Lengkap Terjemahan, dan Musik Video: Rizky Pamungkas

Lirik Lagu 'I Love You but I'm Letting Go' Lengkap Terjemahan, dan Musik Video: Rizky Pamungkas

TRIBUN-TIMUR.COM - Rizky Pamungkas atau biasa dikenal dengan Pamungkas baru-baru ini meramaikan musik tanah air dengan merilis album Walk the Talk.

Album musisi solo pria ini mengusung genre musik folk pop yang dipengaruhi oleh musik British.

Album 'Walk the Talk' diproduksi secara sendiri atau independen di bawah label rekaman Pam Record.

Sebagai musisi indie, Rizky Pamungkas diharuskan untuk berkreasi secara mandiri.

Lagu ‘I Love You But I’m Letting Go’ sendiri ditulis, diproduseri sendiri oleh Rizky Pamungkas.

Lewat lagu ‘I Love You But I’m Letting Go’ Rizky Pamungkas mengajak para pendengar musiknya untuk merasakan pengalaman secara personal.

Lagu ini tidak dibawakan dengan ritme yang terlalu ramai, tidak juga terkesan terlalu galau.

Lagu berjudul 'I Love You But I'm Letting Go' telah dirilis pada (9/12/2018) lalu.

Baca: Kunci Gitar (Chord), Lirik Lagu & Musik Video Malaikat Juga Tahu: Glenn Fredly OST Film Rectoverso

Baca: Kunci Gitar (Chord), Lirik Lagu, Musik Video Terambang Vidi Aldiano: Sebuah Hubungan Tanpa Status

Baca: Pemuda Asal Kindang Bulukumba Ahmad Sahide Terbitkan Buku The Arab Spiring, Segini Harganya

Baca: DPRD Luwu Utara Sebar 1.500 Undangan untuk Pelantikan Legislator Baru

Berikut Lirik Lagu 'I Love You But I'm Letting Go' - Pamungkas: