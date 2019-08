FTI UMI Bakal Gelar The 2nd International Conference dan Seminar Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI UMI), kembali mengadakan konferensi internasional pada 22-23 Agustus 2019 di Hotel Myko Makassar.

The 2nd International Converence on Industrial Technology for Sustainable Development, di rangkaikan dengan Seminar Nasional Perkembangan Teknologi Industri II

Dekan FTI UMI Zakir Sabara mengatakan, ICon ITSD dan Seminar Nasional merupakan kegiatan 2 tahunan yang dilakukan oleh Fakultas Teknologi Industri UMI Makassar, dengan co-hos Badan Kejuruan Teknik Industri, Badan Koordinasi Kimia, Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Politeknik Negeri Kupang dan Consortium for Sustainable Tourism.

1st Icon-ITSD dilakukan pada bulan Oktober 2017 lalu, dengan menghadirkan beberapa keynote speakers yaitu Prof. IGBN Makertiharta dari ITB, Prof. Michele Rosano (Curtain University Australia), Prof. Ekhwan Toriman (Universiti Kebangsaan Malaysia), Prof. Herve Boileau (Sovie Mont Blanc Perancis), dan Prof. Satoshi (Khushu University Japan).

Sedangkan 2nd Icon-ITSD akan dilaksanakan pada tanggal 22-23 Agustus 2019 di Myko Hotel & Convention Makassar dengan menghadirkan Prof. Gerard B Remijn dari Kyushu University Japan, Prof. Herve Boileau (Sovie Mont Blanc Perancis), Dr. Setyawati Yani (UMI Makassar), Dr. Worajit Sethapun (Chiang Mai Rajabhat University Thailand), dan Dr. Moh. Hazizam bin Mohd Hashim (Universiti Sains Malaysia).

Jumlah naskah atau paper yang diterima pada 2nd Icon-ITSD meningkat secara signifikan yaitu dari 43 paper pada 1st Icon-ITSD menjadi 75 paper.

Begitu juga dengan paper Seminar Nasional dari 36 menjadi 68 paper. Konferensi ini diikuti oleh berbagai institusi baik dari dalam maupun luar negeri.

International Participants:

1.Universite Savoie Mont Blanc, France

2.Kyushu University, Japan

3.Ehime University, Japan

4.Chiang Mai Rajabhat University, Thailand

5.Universiti Sains Malaysia

6.Universitas Malaysia Pahang

Domestic Participants:

1. Univ. Indonesia

2. Univ. Gadjah Mada

3. ITS Surabaya

4. Universitas Islam Indonesia

5. Kementerian ESDM

6. Univ. Airlangga

7. UIN Syarif Hidayatullah

8. Univ. Ahmad Dahlan

9. Univ.Sultan Ageng Tirtayasa

10. Univ. Jambi

11. Univ. Lambung Mangkurat

12. STT-Migas Balikpapan

13. Univ. Darussalam Ambon

14. Univ. Bhayangkara

15. Politeknik Negeri Ujung Pandang

16. Universitas Muslim Indonesia

17. Univ. Islam Makassar

18. Univ. Bosowa

19. Univ. Muhammadiyah Luwuk

20. Morowali Metal Industrial Polytechnic

21. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

