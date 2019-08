FOTO: Diskusi Bersama CIMB Niaga di Hotel Four Point by Sheraton Makassar

abdiwan/tribuntimur.com

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara (kanan) berbincang dengan S&D Regional Head Kalimantan dan Indonesia Timur CIMB Niaga Alip Hanoky (kiri) dan Head of SME IV Area Kalimantan dan Indonesia Timur CIMB Niaga Roby Cokro (tengah) di sela acara Diskusi Bersama CIMB Niaga di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Rabu (21/8/2019).